Кадровые проблемы и грубые ошибки Мурило и Райковича: как «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов

«Локомотив» уступил «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3) и переместился на последнюю строчку в группе А. Судьбу противостояния решили грубейшие ошибки центральных защитников железнодорожников Слободана Райковича и Мурило. Победу гостям принёс дубль Мергима Бериши. Единственный гол в составе хозяев с пенальти забил вышедший на замену Антон Миранчук.

Экспериментальный состав от Николича

Текущий еврокубковый сезон пока складывается крайне неудачно для российских команд. Повод для радости болельщикам даёт только «Локомотив», у которого, казалось, изначально не было шансов на успешное выступление в одной группе Лиги чемпионов с «Баварией» и «Атлетико».

Однако железнодорожники дважды разошлись миром с мадридцами и едва не отобрали очки у мюнхенцев, а также вырвали ничью в выездном матче с «Зальцбургом». Таким образом, перед ответной встречей с чемпионом Австрии красно-зелёные опережали соперника на два очка и в случае победы гарантировали себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы.

Но в преддверии важной игры Марко Николич столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. По ряду причин тренер не мог рассчитывать на целый ряд ведущих футболистов. В опорной зоне специалист остался не только без давно травмированного Дмитрия Баринова, но и без Гжегожа Крыховяка с Даниилом Куликовым. У обоих, по информации СМИ, были сомнительные тесты на коронавирус, и в заявку на матч их не включили.

Мало того, существовал риск, что на поле в среду не сможет выйти и простудившийся Антон Миранчук, но он всё же оказался на скамейке запасных, хотя и не попал в основу. В целом стартовый состав «Локо» получился более чем экспериментальным. Например, в него были включены сразу шесть защитников. В центре обороны Николич сделал ставку сразу на трёх игроков — Ведрана Чорлуку, Слободана Райковича и Виталия Лысцова.

При этом Мурило составил пару в опорной зоне Станиславу Магкееву. Также впервые в текущем сезоне ЛЧ на поле с первых минут вышел белорусский новичок Виталий Лисакович, который поразил ворота «Зальцбурга» в первой игре. А дуэт в атаке в отсутствие Фёдора Смолова составили Эдер и Зе Луиш.

Гости же в преддверии встречи обошлись практически без потерь. Мало того, в субботу они в рамках чемпионата Австрии разгромили на выезде «Санкт-Пёльтен» со счётом 8:2. Неудивительно, что букмекеры в среду считали подопечных Джесси Марша явными фаворитами противостояния.

Два пропущенных мяча в первом тайме

С первых минут стало очевидно, что хозяева с таким количеством потерь сделают ставку на игру вторым номером. Подопечные Николича отдали мяч сопернику, а сами рассчитывали на крайне насыщенные центр обороны и опорную зону и скорость Лисаковича и Дмитрия Живоглядова.

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Поначалу тактика железнодорожников работала. Они спокойно защищались и при случае пытались проводить контратаки. Активны впереди были Лисакович, который смело вступал в борьбу на чужой половине поля и выигрывал её, и Зе Луиш, по традиции успешно цеплявшийся за мячи.

Однако с течением времени атаки «Зальцбурга» становились всё опаснее. Так, на 17-й минуте гости провели образцовую комбинацию возле чужой штрафной, и Мергим Бериша с близкой дистанции поразил ворота Маринато Гилерме после точного прострела партнёра. Но судья на линии сразу же зафиксировал офсайд.

Тревожный сигнал не возымел должного действия на футболистов «Локо». Они проигрывали всё больше подборов в опорной зоне и всё сильнее прижимались к своим воротам. В результате уже в середине первого тайма это привело к голу. Хозяева позволили противнику нанести несколько ударов из пределов штрафной, и в конце концов всё тот же Бериша добил мяч в створ. Гилерме дотянулся до мяча, но не смог преградить ему путь в сетку.

Лишь после этого красно-зелёным удалось слегка завладеть инициативой. Незадолго до перерыва Лисакович подал сразу несколько угловых от правой бровки. После одного из таких кроссов «Локо» нанёс два опасных удара. Сначала Мурило с близкой дистанции не сумел переправить мяч в ворота, а затем Чичан Станкович с огромным трудом справился с выстрелом Зе Луиша из-за пределов штрафной.

Казалось, команда вот-вот сравняет счёт, но вместо этого она вновь пропустила. На этот раз грубейшую ошибку на своей половине допустил Райкович, который выбил мяч прямо на Секу Койта. В свою очередь, малиец разрезающей передачей в касание вывел Беришу один на один с Гилерме, и немец оформил дубль, а положение «Локомотива» стало практически безвыходным.

Упущенный шанс на спасение

После перерыва у Николича не было другого выхода, кроме как рисковать и уходить от расстановки с тремя центральными защитниками. Собственно, поле покинули два футболиста — и Райкович, и Лысцов. Вместо них в игру вступили Владислав Игнатьев и Максим Мухин, а Миранчук заменил Лисаковича.

Так «Локомотив» перешёл на схему 4—4—2. При этом компанию Магкееву в опорной зоне составил молодой Мухин, а Мурило вернулся в оборону. Правда, не успел начаться второй тайм, как железнодорожники едва не пропустили третий мяч. Магкеев в центре поля не успел в подкате перехватить передачу на Койта, а малиец, выйдя едва ли не один на один с Гилерме, чудом не попал в дальний угол.

После этого «Локо» наконец-то удалось завладеть инициативой. Особенно активны на правом фланге были Живоглядов и Игнатьев. А на острие атаки весьма продуктивно действовал Зе Луиш. Именно он по истечении часа встречи имел отличную возможность сократить отставание в счёте, но с линии штрафной после прострела справа пробил прямо в руки Станковичу.

«Зальцбург» продолжал отвечать своими контратаками, однако сил у гостей оставалось всё меньше. И за 12 минут до финального свистка австрийский коллектив всё же допустил ошибку. Андре Рамальо неудачно встретил Зе Луиша в собственной штрафной и подтолкнул форварда в спину. Судья моментально указал на точку.

Бить пенальти отправился не слишком заметный до этого Миранчук, который уверенно реализовал 11-метровый. Антон развёл вратаря и мяч по разным углам и отметился третьим голом в текущем сезоне ЛЧ, два из которых — с пенальти.

Тут же Миранчук попытался самостоятельно отнести мяч к центру поля, чтобы игра возобновилась как можно быстрее. Но Станкович схватил его в руки и не пожелал отдавать. На помощь Антону прибежали Мурило и другие партнёры. В результате у ворот «Зальцбурга» вспыхнул серьёзный конфликт, а Станкович, Рамальо и Мурило получили по жёлтой карточке.

Казалось, данный эпизод мог дополнительно раззадорить железнодорожников, но возродившуюся было интригу тут же убил Мурило. На своей половине он подарил мяч свежему Кариму Адейеми. В итоге Чорлуке пришлось сдерживать сразу двух нападающих, и Адейеми не составило труда обмануть хорвата и точно пробить в дальний угол с близкого расстояния.

«Локомотив», к чести команды, до конца пытался забить. Так, активный Зе Луиш немного не дотянулся до мяча после прохода Миранчука, а вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны ворот.

К сожалению, грубые индивидуальные ошибки и серьёзные кадровые проблемы практически поставили крест на надеждах железнодорожников пробиться в еврокубковую весну. «Зальцбург» обошёл российскую команду в турнирной таблице, и подопечным Николича в последнем туре необходимо не только обыгрывать «Баварию», но и надеяться на осечку соперника.