Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

Короткая ссылка
Пресс-служба российского футбольного клуба «Локомотив» огласила стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом».
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»
  • @fclokomotiv
  • Twitter

С первых минут на поле «РЖД Арены» в Москве в составе «Локомотива» выйдут Маринато Гильерме, Слободан Райкович, Мурило, Ведран Чорлука, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Виталий Лысцов, Станислав Магкеев, Зе Луиш, Виталий Лисакович, Антонио Эдер.

В запасе остались Антон Коченков, Андрей Савин, Илья Петухов, Александр Сильянов, Владислав Игнатьев, Николай Титков, Никита Иосифов, Антон Миранчук, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Ольги Смородской, матч с «Зальцбургом» не будет лёгкой прогулкой для «Локо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить