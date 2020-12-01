Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Локомотив» огласила стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом».

С первых минут на поле «РЖД Арены» в Москве в составе «Локомотива» выйдут Маринато Гильерме, Слободан Райкович, Мурило, Ведран Чорлука, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Виталий Лысцов, Станислав Магкеев, Зе Луиш, Виталий Лисакович, Антонио Эдер.

В запасе остались Антон Коченков, Андрей Савин, Илья Петухов, Александр Сильянов, Владислав Игнатьев, Николай Титков, Никита Иосифов, Антон Миранчук, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Ольги Смородской, матч с «Зальцбургом» не будет лёгкой прогулкой для «Локо».