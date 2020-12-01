Смородская заявила, что матч с «Зальцбургом» не будет лёгкой прогулкой для «Локо»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.
Смородская заявила, что матч с «Зальцбургом» не будет лёгкой прогулкой для «Локо»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Функционер назвала соперника «железнодорожников» сильной командой, которая достойно играла с «Баварией».

«Не думаю, что это лёгкая прогулка для «Локомотива», ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Тем не менее нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками «Локомотива». Однако одно дело мечты, другое — реальность», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также назвала серьёзным ударом для «Локо» потерю Гжегожа Крыховяка, который заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче с «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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