Смородская заявила, что матч с «Зальцбургом» не будет лёгкой прогулкой для «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

Функционер назвала соперника «железнодорожников» сильной командой, которая достойно играла с «Баварией».

«Не думаю, что это лёгкая прогулка для «Локомотива», ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Тем не менее нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками «Локомотива». Однако одно дело мечты, другое — реальность», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также назвала серьёзным ударом для «Локо» потерю Гжегожа Крыховяка, который заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче с «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.