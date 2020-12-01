«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Зальцбургу» принесли голы Карима Адейеми, отличившегося на 81-й минуте, и Мергима Бериши, забившего на 28-й и 41-й минутах.

«Локомотив» ответил голом Антона Миранчука, реализовавшего пенальти на 79-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Локомотив» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией», а «Зальцбург» на своём поле примет мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что «Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов.