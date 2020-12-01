«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Зальцбургу» принесли голы Карима Адейеми, отличившегося на 81-й минуте, и Мергима Бериши, забившего на 28-й и 41-й минутах.

«Локомотив» ответил голом Антона Миранчука, реализовавшего пенальти на 79-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Локомотив» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией», а «Зальцбург» на своём поле примет мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что «Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить