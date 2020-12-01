«Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов
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«Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче с австрийским «Зальцбургом», — говорится в сообщении.
Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 1 декабря.
В нынешнем сезоне 30-летний Крыховяк сыграл в 18 матчах за «Локомотив» и записал в свой актив два гола. На счету 22-летнего Куликова 17 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.
Ранее стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Зальцбургом».