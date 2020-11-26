Победа «Реала» над «Интером» в гостях, поражение «Ливерпуля» дома и пять удалений: как завершился 4-й тур Лиги чемпионов

«Реал» на выезде обыграл «Интер» и практически лишил нерадзурри шансов на выход в плей-офф. «Манчестер Сити» и «Бавария» одержали четвёртые победы и обеспечили себе участие в 1/8 финала. «Аталанта» взяла реванш у «Ливерпуля» за разгромное поражение в первом круге. А судьи за игровой день в общей сложности показали футболистам пять красных карточек. RT рассказывает, как завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

71-й гол Левандовски в Лиге чемпионов

В среду досрочные путёвки в плей-офф Лиги чемпионов завоевали две команды, одной из которых стала «Бавария». Мюнхенцы дома обыграли аутсайдера квартета А «Зальцбург» (3:1) и гарантировали себе первое место в группе.

При этом матч получился крайне непростым для фаворита. Действующий обладатель трофея больше владел мячом, но регулярно позволял гостям организовывать опасные контрвыпады. За всю игру австрийская команда нанесла 20 ударов (11 — в створ), а соперник — 11 (5). Однако подопечные Джесси Марша испытывали серьёзные проблемы с реализацией, да и Мануэль Нойер совершил ряд запоминающихся сейвов.

Если «Зальцбург» имел множество моментов, но не воспользовался ими, то «Бавария» выжала максимум из имеющихся шансов. В конце первого тайма счёт открыл, удачно сыграв на добивании, Роберт Левандовски. Для поляка этот гол стал 71-м в ЛЧ, и он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, сравнявшись с Раулем. Опережают 32-летнего нападающего только Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).

В начале второго тайма защитник гостей Максимилиан Вёбер помог мюнхенцам удвоить преимущество, неудачно заблокировав удар Кингсли Комана. А вскоре хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил новичок команды Марк Рока.

Но удаление не помешало «Баварии» в меньшинстве довести счёт до крупного. Лерою Зане удалось головой замкнуть навес Комана с левого фланга. Только после этого «Зальцбург» смог пробить Нойера благодаря точному удару Мергима Бериши с близкой дистанции.

Удаление Видаля за споры

В центральном матче игрового дня сошлись «Интер» и «Реал». Итальянская команда в первом круге набрала всего два очка, а потому ей была необходима победа. В свою очередь, испанский коллектив испытывал кадровые проблемы. В частности, в Милан не приехали капитан Серхио Рамос и лучший бомбардир клуба Карим Бензема.

Однако для хозяев игра с самого начала складывалась неудачно. Уже на пятой минуте Николо Барелла в собственной штрафной нарушил правила на Начо, и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Эдер Азар, которому удалось забить первый мяч в ЛЧ за три года.

А ближе к свистку на перерыв «Интер» подвёл Артуро Видаль. После столкновения с Рафаэлем Вараном и Лукой Модричем чилиец в грубой форме потребовал от судьи показать на «точку», за что получил жёлтую карточку. На этом опытный футболист не успокоился, и в итоге был удалён. Любопытно, что он стал лишь вторым футболистом в истории, заработавшим две жёлтые карточки в игре ЛЧ за споры с рефери. Первым это сделал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который был изгнан с поля в концовке победного матча с «Реалом» (1:0) в 2018-м.

Окончательно же судьба отчётной встречи оказалась решена, когда вышедший на замену Родриго первым касанием замкнул подачу партнёра с фланга. Мяч оказался в сетке после рикошета от Ашрафа Хакими. Победа помогла «Реалу» выйти на второе место в группе B, а «Интер» остался на последней строчке и практически потерял шансы на выход в плей-офф.

Лидерство же в этом квартете сохранила мёнхенгладбахская «Боруссия», которая вновь разгромила «Шахтёр». В первом матче украинская команда пропустила шесть безответных мячей, а на этот раз — четыре.

При этом все голы в исполнении подопечных Марко Розе стали следствием розыгрыша стандартных положений. Ларс Штиндль на 17-й минуте открыл счёт с пенальти, а Нико Эльведи, Брил Эмболо и Оскар Вендт воспользовались подачами со штрафных. Особенно красивым получился мяч швейцарца в добавленное к первому тайму время. Форвард с близкой дистанции ударом через себя отправил мяч в створ.

13-е поражение «Марселя» подряд

Помимо «Баварии» выход из группы в среду гарантировал себе «Манчестер Сити». А главный тренер горожан Хосеп Гвардиола установил рекорд ЛЧ, пробившись со своими командами в плей-офф турнира в 12-й раз из 12 возможных.

Как минимум второе место в квартете С вице-чемпион Англии обеспечил себе после гостевой победы над «Олимпиакосом». Единственный мяч на 36-й минуте забил Филип Фоден. Английский полузащитник ударом из пределов штрафной поставил точку в красивой комбинации с участием Габриэла Жезуса и Рахима Стерлинга.

Преимущество «Манчестера» могло быть куда более крупным, если бы гостей не подводила реализация в завершающей стадии атак. «Олимпиакос» же за весь матч нанёс лишь два удара по чужим воротам, ни один из которых не пришёлся в створ.

В свою очередь, «Марсель» потерпел четвёртое поражение в текущем сезоне ЛЧ и 13-е подряд — в главном еврокубке, установив новый антирекорд Лиги чемпионов. Главный тренер бело-голубых Андре Виллаш-Боаш получил двойной повод для расстройства, ведь сомнительное достижение его подопечные установили в матче с бывшей командой специалиста — «Порту» (0:2).

Чемпион Португалии открыл счёт в конце первого тайма благодаря точному удару Зайду Занузи после розыгрыша углового. В середине второго тайма у болельщиков «Марселя» появилась надежда на положительный исход встречи, после того как полузащитник соперника Марко Груич получил вторую жёлтую карточку.

Однако спустя три минуты Леонардо Балерди в своей штрафной не уследил за Муссой Марегой и сфолил. Нарушитель был удалён, а пенальти реализовал Сержиу Оливейра, отличившийся в третьем матче ЛЧ подряд.

Ни одного удара в створ от «Ливерпуля»

«Аталанте», цвета которой защищает Алексей Миранчук, удалось взять реванш у «Ливерпуля» за разгромное домашнее поражение (0:5) в рамках первого круга. На «Энфилде» бергамаски оказались сильнее и одержали победу — 2:0.

Во многом это стало возможным благодаря серьёзным кадровым проблемам мерсисайдцев. Из-за травм действующему чемпиону Англии не могли помочь Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Алекс Окслейд-Чемберлен. А недавно восстановившиеся от повреждений Фабиньо и Эндрю Робертсон остались в запасе, как и Роберто Фирмино с Диогу Жотой.

Переболевший коронавирусом Мохамед Салах вышел на поле с первых минут, но провёл не самый яркий матч. Как результат, «Ливерпуль» за всю игру не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника.

«Аталанта» же после перерыва забила два безответных мяча и сняла все вопросы о победителе встречи. Сначала Йосип Иличич замкнул идеальную подачу Алехандро Гомеса с левого фланга, а затем Робин Гозенс отметился точным ударом с линии вратарской. Что касается Миранчука, то он появился на поле лишь в конце матча и запомниться ничем не успел.

После четырёх туров «Аталанта» продолжает делить второе место в группе D с «Аяксом» (в активе обеих команд по семь очков). Сами амстердамцы дома во второй раз подряд обыграли «Мидтьюлланн» — 3:1.

Чемпион Дании благодаря везению и уверенным действиям вратаря Йеспера Хансена не позволил сопернику отличиться в первом тайме. Однако сразу после перерыва «Аякс» забил два мяча за три минуты. Опытный Душан Тадич сначала ассистировал 18-летнему Райану Гравенберху, который отметился дебютным голом в ЛЧ, а затем — Нуссайру Мазрауи. По истечении часа встречи счёт до крупного довёл Давид Нерес.

В концовке же на первый план вышел обслуживавший матч российский судья Сергей Карасёв. Он назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Авер Мабиль, а в компенсированное время показал прямую красную карточку капитану «Мидтьюлланна» Эрику Святченко. Это удаление стало пятым в рамках игрового дня ЛЧ.