«Реал» в большинстве взял верх над «Интером» в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» на выезде одержал победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Реал» в большинстве взял верх над «Интером» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Игра состоялась в Милане и закончилась в пользу гостей — 2:0.

В составе испанской команды на седьмой минуте отличился Эден Азар, а на 59-й минуте преимущество «сливочных» удвоил Родриго.

С 33-й минуты «Интер» играл в меньшинстве, так как был удалён Артуро Видаль.

«Реал» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. «Интер» с двумя очками в активе находится на последней позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Зальцбург» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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