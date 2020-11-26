«Бавария» победила «Зальцбург» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Немецкая «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1.

В составе местной команды отличились Роберт Левандовски, Лерой Зане, а также автоголом отметился игрок австрийцев Максимилиан Вёбер. Гости забили один раз — отличился Мергим Бериша.

На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Марка Роки.

«Бавария», которая возглавляет группу A, набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф турнира. «Зальцбург» с одним очком на счету находится на последней, четвёртой позиции в квартете.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.