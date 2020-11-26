«Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» в матче ЛЧ, Миранчук вышел на поле на 85-й минуте

Итальянская «Аталанта» одержала победу над английским «Ливерпулем» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе коллектива из Бергамо отличились Йосип Иличич и Робин Гозенс на 60-й и 64-й минутах соответственно.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте.

«Ливерпуль» с девятью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу группы D, а «Аталанта» набрала семь очков и занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что «Реал» в большинстве взял верх над «Интером» в Лиге чемпионов.