«Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» в матче ЛЧ, Миранчук вышел на поле на 85-й минуте

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Итальянская «Аталанта» одержала победу над английским «Ливерпулем» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» в матче ЛЧ, Миранчук вышел на поле на 85-й минуте
  • Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе коллектива из Бергамо отличились Йосип Иличич и Робин Гозенс на 60-й и 64-й минутах соответственно.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте.

«Ливерпуль» с девятью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу группы D, а «Аталанта» набрала семь очков и занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что «Реал» в большинстве взял верх над «Интером» в Лиге чемпионов.

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