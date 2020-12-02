Поражение «Реала» в Киеве, дубль Лукаку в Мёнхенгладбахе и два пенальти в Марселе: как стартовал 5-й тур Лиги чемпионов

«Реал» во второй раз за последние полтора месяца проиграл украинскому «Шахтёру». «Интер» оказался сильнее мёнхенгладбахской «Боруссии» благодаря дублю Ромелу Лукаку. «Марсель» реализовал два пенальти во встрече с «Олимпиакосом» и прервал 13-матчевую серию поражений в рамках Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» и «Порту» пробились в плей-офф турнира. RT рассказывает, как стартовал пятый тур группового этапа ЛЧ.

Упущенная победа «Атлетико»

В группе А Лиги чемпионов, в рамках которой выступает «Локомотив», «Атлетико» упустил победу над «Баварией» — 1:1. Мюнхенцы, набрав 12 очков в первых четырёх матчах, досрочно гарантировали себе место в плей-офф, а потому могли позволить себе привезти в Испанию практически второй состав. Так, Мануэль Нойер и Роберт Левандовски вообще не попали в заявку на матч. В свою очередь, мадридцам была необходима победа, чтобы обеспечить себе вторую строчку в квартете.

И подопечные Диего Симеоне были близки к тому, чтобы набрать три очка. В первом тайме гости практически ничего не показывали в атаке. Хозяева же повели в счёте после точного удара Жоау Феликса, который забил седьмой мяч в восьми последних встречах за «Атлетико». После перерыва он мог удвоить преимущество своей команды, но с близкого расстояния пробил в перекладину.

Ханс-Дитер Флик по истечении часа игры бросил в бой Сержа Гнабри и Томаса Мюллера. И на 85-й минуте замены сработали. Вышедшие на поле футболисты разыграли комбинацию, в ходе которой Фелипе толкнул Мюллера в спину в собственной штрафной. Судья указал на «точку», и форвард реализовал одиннадцатиметровый. Этот гол стал для Томаса 47-м в ЛЧ и позволил ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории турнира.

Так «Атлетико» упустил шанс за тур до финиша группового этапа обеспечить себе путёвку в плей-офф. «Бавария» же прервала рекордную 15-матчевую победную серию в ЛЧ, но продлила другую — 16 выездных игр без поражений в рамках турнира — и повторила рекорд «Манчестер Юнайтед».

Вторая победа «Шахтёра» над «Реалом»

Главной неожиданностью игрового дня можно назвать победу «Шахтёра» над «Реалом» в Киеве — 2:0. В первом круге подопечные Луиша Каштру также оказались сильнее маститого соперника (3:2) и, таким образом, стали пятой командой в истории, которая нанесла мадридцам два поражения на групповом этапе одного розыгрыша ЛЧ. В 2018-м это удалось ЦСКА.

Начало отчётного матча не предвещало проблем для гостей. Уже на третьей минуте Марко Асенсио попал в штангу с близкого расстояния. Затем проводивший 124-ю игру в ЛЧ Карим Бензема с линии штрафной пробил в голкипера Анатолия Трубина. А в середине тайма травму получил нападающий хозяев Жуниор Мораес.

Однако атаки подопечных Зинедина Зидана становились всё менее опасными, а мяч после ударов футболистов испанской команды, как правило, летел в руки Трубину. После перерыва «Шахтёру» удалось открыть счёт — Дентиньо воспользовался грубейшей ошибкой Рафаэля Варана и отправил мяч в сетку.

В попытках спастись «Реал» практически в полном составе пошёл вперёд, но в концовке встречи пропустил ещё одну результативную контратаку, которую точным ударом завершил Манор Соломон. Победа помогла «Шахтёру» догнать мадридцев в турнирной таблице группы B. Теперь команды делят второе место с семью очками, но «горняки» располагаются выше по дополнительным показателям.

В другом матче группы мёнхенгладбахская «Боруссия», которая в двух предыдущих встречах забила десять безответных мячей в ворота «Шахтёра», потерпела домашнее поражение от «Интера» — 2:3. Нерадзурри же эта победа помогла сохранить шансы на попадание в плей-офф турнира.

«Интер» активно начал матч и уже на 17-й минуте открыл счёт. Маттео Дармиан ударом из пределов штрафной отправил мяч между ног Яну Зоммеру. Однако чем меньше времени оставалось до перерыва, тем серьёзнее становилось преимущество хозяев. В итоге на первой добавленной минуте «Боруссии» удалось отыграться благодаря голу Алассана Плеа.

Во второй половине встречи на первый план вышел форвард гостей Ромелу Лукаку, который до этого был не слишком заметен. На 64-й минуте бельгиец после проникающей передачи Марсело Брозовича оттеснил от мяча Дениса Закарию и точно пробил в дальний угол. А вскоре нападающий оформил дубль, поразив ворота после прострела Ашрафа Хакими. В текущем розыгрыше ЛЧ Лукаку забил четыре гола, причём все — в матчах с «Боруссией».

На 75-й минуте встречи Плеа также оформил дубль, сократив разрыв до минимума, но большего мёнхенгладбахцам добиться не удалось. В гонке бомбардиров главного еврокубка Алассан с пятью голами уступает лишь Эрлингу Холанду (6).

Окончание неудачной серии «Марселя»

В группе C «Марселю» удалось прервать неудачную серию из 13 поражений подряд в Лиге чемпионов. На стадионе «Велодром» французская команда одержала волевую победу над «Олимпиакосом» — 2:1.

После первого тайма подопечные Андре Виллаша-Боаша уступали с минимальным счётом. Единственный мяч красивым ударом с линии штрафной в ближнюю девятку забил Мохамед Камара. Однако во второй половине встречи на помощь хозяевам пришёл VAR. Судья из Испании Хесус Хиль Мансано назначил два пенальти в ворота «Олимпиакоса» после просмотра повторов.

Сначала он определил, что Хосе Холебас сделал подножку Флорьяну Товену, а затем указал на «точку», посчитав, что Рафинья сыграл рукой на линии штрафной, а не за её пределами. Оба одиннадцатиметровых реализовал Димитри Пайет.

Поражение греческой команды помогло досрочно пробиться в плей-офф турнира «Порту». Подопечные Сержиу Консейсау принимали «Манчестер Сити» и сумели добиться устраивающего их ничейного результата — 0:0.

Хосеп Гвардиола выставил на игру практически основной состав, и гости превосходили соперника по всем показателям: они владели мячом 64% времени и нанесли пять ударов в створ чужих ворот против одного у «Порту». Однако великолепный матч провёл вратарь хозяев Агустин Маркесин, который спас команду в нескольких эпизодах. Кроме того, в самом начале встречи Зайду Занузи вынес мяч с линии после удара Рахима Стерлинга, а гол Габриэла Жезуса на 82-й минуте судья отменил из-за небольшого офсайда у его партнёра.

Проход «Ливерпуля» в плей-офф

Пробиться в плей-офф после пятого тура удалось и «Ливерпулю». Английская команда гарантировала себе первое место в группе D благодаря домашней победе над «Аяксом» — 1:0. Добиться успеха действующему чемпиону Англии не помешала даже эпидемия травм. Из-за различных повреждений команде не могли помочь Алисон Бекер, Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Тьяго Алькантара.

В их отсутствие на первый план вышли молодые резервисты. Единственный мяч в начале второй половины встречи записал на свой счёт 19-летний Кёртис Джонс. Футболист поразил чужие ворота с близкой дистанции после грубейшей ошибки Андре Онаны на выходе и отметился дебютным голом в ЛЧ. Забив в возрасте 19 лет и 306 дней, он вошёл в тройку самых юных авторов забитых мячей в главном еврокубке в истории «Ливерпуля». Моложе Кёртиса были только Давид Нгог (19 лет 252 дня) и Александер-Арнольд (19 лет 10 дней).

Результативную передачу Джонсу отдал другой игрок 2001 года рождения Неко Уильямс. А дебютировавший в ЛЧ 22-летний вратарь Кивин Келлехер совершил целый ряд запоминающихся сейвов и не позволил сопернику отличиться.

В свою очередь, «Аталанта» едва не уступила на домашней арене «Мидтьюлланну», который к пятому туру лишился всех шансов на продолжение борьбы не только в ЛЧ, но и в Лиге Европы. При этом Алексей Миранчук в заявку на матч не попал, поскольку в пятницу сдал положительный тест на коронавирус.

«Мидтьюлланн» вырвался вперёд в дебюте игры после мощного удара Александра Шольца. Бергамаски владели преимуществом на протяжении большей части встречи и нанесли восемь ударов в створ ворот соперника, но отличились лишь раз. На 79-й минуте Кристиан Ромеро после подачи Ханса Хатебура с правого фланга головой отправил мяч в дальний угол.

При этом для «Аталанты» ничейный результат оказался практически равноценен победе — в грядущем матче 6-го тура с «Аяксом» их устроит ничья для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.