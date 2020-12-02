«Аталанта» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Митьюлландом»

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Итальянская «Аталанта» и датский «Митьюлланд» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Аталанта» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Митьюлландом»
  • © REUTERS/Alessandro Garofalo

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 1:1.

«Митьюлланд» забил первым. Уже на 13-й минуте отличился Александр Шольц.

«Аталанта» сумела уйти от поражения благодаря голу Кристиана Ромеро на 79-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Аталанта» на выезде сыграет с амстердамским «Аяксом», а «Митьюлланд» на своём поле примет английский «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов.

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