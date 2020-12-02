«Аталанта» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Митьюлландом»
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Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 1:1.
«Митьюлланд» забил первым. Уже на 13-й минуте отличился Александр Шольц.
«Аталанта» сумела уйти от поражения благодаря голу Кристиана Ромеро на 79-й минуте.
В заключительном, шестом туре «Аталанта» на выезде сыграет с амстердамским «Аяксом», а «Митьюлланд» на своём поле примет английский «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов.