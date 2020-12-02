«Атлетико» упустил победу над «Баварией» в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 1:1.

«Атлетико» забил первым. Уже на 26-й минуте Жоау Фелиш отличился с передачи Маркоса Льоренте.

«Бавария» ушла от поражения благодаря голу Томаса Мюллера, реализовавшего пенальти на 86-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Атлетико» на выезде сыграет с австрийским «Зальцбургом», а «Бавария» на своём поле примет московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.