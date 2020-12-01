«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
После проигрыша австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа в активе «Локомотива», занимающего четвёртое место, 3 очка.
Таким образом, московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сможет продолжать борьбу за путёвку в Лигу Европы, которая достанется команде, занявшей третье место.
В заключительном, шестом туре «Локомотив» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов.