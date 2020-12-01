«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

После проигрыша австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа в активе «Локомотива», занимающего четвёртое место, 3 очка.

Таким образом, московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сможет продолжать борьбу за путёвку в Лигу Европы, которая достанется команде, занявшей третье место.

В заключительном, шестом туре «Локомотив» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов.