Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию» в ЛЧ

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Миланский «Интер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию» в ЛЧ
  • © REUTERS/Leon Kuegeler

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Маттео Дармиана, забившего на 17-й минуте, и Ромелу Лукаку, отличившегося на 64-й и 73-й минутах.

«Боруссия» ответила дублем Алассана Плеа, забившего на 45+1 и 76-й минутах.

В заключительном, шестом туре «Интер» на своём поле примет донецкий «Шахтёр», а «Боруссия» на выезде сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» во второй раз победил «Реал» в Лиге чемпионов.

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