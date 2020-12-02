Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию» в ЛЧ

Миланский «Интер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Маттео Дармиана, забившего на 17-й минуте, и Ромелу Лукаку, отличившегося на 64-й и 73-й минутах.

«Боруссия» ответила дублем Алассана Плеа, забившего на 45+1 и 76-й минутах.

В заключительном, шестом туре «Интер» на своём поле примет донецкий «Шахтёр», а «Боруссия» на выезде сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» во второй раз победил «Реал» в Лиге чемпионов.