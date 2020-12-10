Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с загребским «Динамо»

Пресс-служба российского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».

С первых минут на поле стадиона «Максимир» в Загребе в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон, Ильзат Ахметов, Бахтиёр Зайнутдинов и Илья Шкурин.

В запасе остались Владислав Тороп, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Фёдор Чалов и Адольфо Гайч.

Матч состоится 10 декабря и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.