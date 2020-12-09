Фукс вернулся в общую группу футболистов ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс восстановился от травмы и вернулся в общую группу игроков команды.
Фукс вернулся в общую группу футболистов ЦСКА
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Тем не менее бразилец не полетел на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

30 августа Фукс получил травму мягких тканей бедра в дебютном матче за ЦСКА с «Ахматом» (3:0). С тех пор он не выходил на поле.

Футболист до этого перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала».

Ранее защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».

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