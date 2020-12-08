Фернандес: сразу сказал, что не буду даже обсуждать переход в «Зенит»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».
Фернандес: сразу сказал, что не буду даже обсуждать переход в «Зенит»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И ещё раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры», — цитирует Фернандеса Kp.ru.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. На его счету 287 матчей в составе армейского клуба, в которых он забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Ранее Фернандес признался, что не ходит на выборы, но если бы ходил, то голосовал бы за действующего президента страны Владимира Путина.

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