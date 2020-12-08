Футболист ЦСКА Фернандес: если бы пошёл на выборы, голосовал бы за Путина

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес признался, что не ходит на выборы, но если бы ходил, то голосовал бы за действующего президента страны Владимира Путина.

По его словам, из российских знаменитостей он знает только Путина.

«В моём решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что всё это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошёл, голосовал бы за Путина. Я же говорю, больше никого не знаю!» — цитирует Фернандеса Kp.ru.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016 году он получил российское гражданство, а через год дебютировал за национальную команду.

Ранее американский шахматист Гата Камский заявил, что всегда уважал Путина.