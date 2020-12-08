Футболист ЦСКА Фернандес: если бы пошёл на выборы, голосовал бы за Путина

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Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес признался, что не ходит на выборы, но если бы ходил, то голосовал бы за действующего президента страны Владимира Путина.
Футболист ЦСКА Фернандес: если бы пошёл на выборы, голосовал бы за Путина
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его словам, из российских знаменитостей он знает только Путина.

«В моём решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что всё это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошёл, голосовал бы за Путина. Я же говорю, больше никого не знаю!» — цитирует Фернандеса Kp.ru.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016 году он получил российское гражданство, а через год дебютировал за национальную команду.

Ранее американский шахматист Гата Камский заявил, что всегда уважал Путина.

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