Американский шахматист Камский заявил, что всегда уважал Путина

Американский шахматист Гата Камский, который родился в Новокузнецке, поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Всегда уважал Путина, он смог поднять Россию после 90-х годов. Я ещё помню времена, когда Ельцин давал каждый Новый год приветствия по ТВ, какая Россия была в 90-х годах — я приезжал в 94-м или 95-м году. Это был просто ужас. С тех пор, конечно, в России намного лучше стало», — приводит слова Камского ТНВ.

По его мнению, Путин многое сделал для России.

Камский родился в татарской семье. Он проживал в Казани и Санкт-Петербурге до переезда в США в 1989 году.

Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал, в чём схожи Путин и Дональд Трамп.