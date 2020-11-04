Овечкин рассказал, в чём схожи Путин и Трамп

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своим мнением о действующем президенте США Дональде Трампе.

«Это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается. Они с Путиным оба простые, оба дружелюбные. Трамп сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича Путина. Он очень любит страну нашу, Россию», — сказал Овечкин в интервью генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки в эфире RTVI.

Ранее сообщалось, что Ляйсан Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие.