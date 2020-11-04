Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие

Компания Romir провела исследование и выяснила, кто из российских спортсменов вызывает наибольшее доверие у соотечественников.

РИА Новости

Об этом сообщает РБК. Возглавила список бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Также в тройку вошли заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. Десятка рейтинга выглядит следующим образом: 1) Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика; 2) Татьяна Тарасова, фигурное катание; 3) Фёдор Емельяненко, MMA; 4) Игорь Акинфеев, футбол; 5) Николай Валуев, бокс; 6) Хабиб Нурмагомедов, MMA; 7) Алина Загитова, фигурное катание; 8) Артем Дзюба, футбол; 9) Александр Овечкин, хоккей; 10) Мария Шарапова, теннис. Ранее Нурмагомедов показал, как боролся со своим отцом.