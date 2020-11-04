Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК. Возглавила список бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Также в тройку вошли заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.
Десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1) Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;
2) Татьяна Тарасова, фигурное катание;
3) Фёдор Емельяненко, MMA;
4) Игорь Акинфеев, футбол;
5) Николай Валуев, бокс;
6) Хабиб Нурмагомедов, MMA;
7) Алина Загитова, фигурное катание;
8) Артем Дзюба, футбол;
9) Александр Овечкин, хоккей;
10) Мария Шарапова, теннис.
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