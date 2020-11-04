Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие

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Компания Romir провела исследование и выяснила, кто из российских спортсменов вызывает наибольшее доверие у соотечественников.
Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК. Возглавила список бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Также в тройку вошли заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.

Десятка рейтинга выглядит следующим образом: 

1) Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;

2) Татьяна Тарасова, фигурное катание;

3) Фёдор Емельяненко, MMA;

4) Игорь Акинфеев, футбол;

5) Николай Валуев, бокс;

6) Хабиб Нурмагомедов, MMA;

7) Алина Загитова, фигурное катание;

8) Артем Дзюба, футбол;

9) Александр Овечкин, хоккей;

10) Мария Шарапова, теннис. 

Ранее Нурмагомедов показал, как боролся со своим отцом.

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