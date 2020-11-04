Нурмагомедов показал, как боролся со своим отцом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, в котором показано, как он борется со своим отцом Абдулманапом, который скончался летом 2020 года.

«Это было лучшее время», — подписал Нурмагомедов видео в Instagram, на котором пытается повалить своего отца.

Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет присутствовать в углу Махачева в поединке с дос Аньосом.