Нурмагомедов показал, как боролся со своим отцом
- @khabib_nurmagomedov
«Это было лучшее время», — подписал Нурмагомедов видео в Instagram, на котором пытается повалить своего отца.
Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет присутствовать в углу Махачева в поединке с дос Аньосом.