Нурмагомедов будет присутствовать в углу Махачева в поединке с дос Аньосом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поможет своему соотечественнику Исламу Махачеву в его поединке с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

«Кто будет в углу, мы всегда решаем командой. Сейчас будут Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим и мой брат. Может быть, будет Эсед Эмирагаев. В Дагестане планируется открытый турнир памяти Абдулманапа с 6 по 8 ноября, сразу после него Хабиб прилетит на мой бой», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Бой российского бойца с экс-чемпионом UFC дос Аньосом состоится 14 ноября.

Ранее депутат Госдумы предложил Путину присвоить Нурмагомедову звание Героя России.