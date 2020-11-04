Депутат Госдумы предложил Путину наградить Нурмагомедова званием Героя России

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Депутат Госдумы России Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину присвоить звание Героя России чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Депутат Госдумы предложил Путину наградить Нурмагомедова званием Героя России
  • Reuters

В заявлении депутата на имя Путина отмечается, что Нурмагомедов неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в стране среди молодёжи и подрастающего поколения, а также ведёт благотворительную деятельность. 

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября.

Ранее Уайт высказал мнение, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя.

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