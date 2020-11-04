Депутат Госдумы предложил Путину наградить Нурмагомедова званием Героя России
- Reuters
В заявлении депутата на имя Путина отмечается, что Нурмагомедов неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в стране среди молодёжи и подрастающего поколения, а также ведёт благотворительную деятельность.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября.
Ранее Уайт высказал мнение, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя.