Депутат Госдумы предложил Путину наградить Нурмагомедова званием Героя России

Депутат Госдумы России Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину присвоить звание Героя России чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

В заявлении депутата на имя Путина отмечается, что Нурмагомедов неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в стране среди молодёжи и подрастающего поколения, а также ведёт благотворительную деятельность.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября.

Ранее Уайт высказал мнение, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя.