Уайт считает, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт высказал мнение, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернётся в смешанные единоборства, чтобы провести ещё один поединок.
Уайт считает, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя
  • Reuters

«Мы с Хабибом разговаривали после боя, он был очень взволнован. У меня такое чувство, что он может достичь 30 побед без поражений. Я действительно думаю, что он вернётся, и я думаю, что он хочет выполнить желание отца», — приводит слова Уайта SportF.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Дэниел Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры.

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