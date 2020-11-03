Уайт считает, что Нурмагомедов вернётся для ещё одного боя

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт высказал мнение, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернётся в смешанные единоборства, чтобы провести ещё один поединок.

«Мы с Хабибом разговаривали после боя, он был очень взволнован. У меня такое чувство, что он может достичь 30 побед без поражений. Я действительно думаю, что он вернётся, и я думаю, что он хочет выполнить желание отца», — приводит слова Уайта SportF.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Дэниел Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры.