«Наполи» и «Сосьедад» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы

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Испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Наполи» и «Сосьедад» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе, на стадионе имени Диего Марадоны, завершилась вничью 1:1.

«Наполи» забил первым. На 34-й минуте отличился Пётр Зелиньски.

«Сосьедад» ответил голом Виллиана Жозе, забившего на 90+2 минуте.

Таким образом обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы — «Наполи» занял первое место в группе F с 11 очками, а «Сосьедад» с 9 очками стал вторым.

Ранее сообщалось, что «Рома» проиграла софийскому ЦСКА в матче Лиги Европы.

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