«Наполи» и «Сосьедад» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Неаполе, на стадионе имени Диего Марадоны, завершилась вничью 1:1.
«Наполи» забил первым. На 34-й минуте отличился Пётр Зелиньски.
«Сосьедад» ответил голом Виллиана Жозе, забившего на 90+2 минуте.
Таким образом обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы — «Наполи» занял первое место в группе F с 11 очками, а «Сосьедад» с 9 очками стал вторым.
Ранее сообщалось, что «Рома» проиграла софийскому ЦСКА в матче Лиги Европы.