Определились все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам шести туров группового этапа стали известны все команды — участницы раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Один матч, заключительного, шестого тура между «Вилльярреалом» и «Карабахом» был перенесён, но его результат не отразится на итоговом положении обеих команд в группе I.

Таким образом, в стадию 1/16 финала через групповой этап пробились «Антверпен», «Арсенал», «Байер», «Бенфика», «Брага», «Вильярреал», «Гранада», загребское «Динамо», «Лестер Сити», «Лилль», «Милан», «Мольде», «Наполи», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Рейнджерс», «Рома», «Славия», «Тоттенхэм Хотспур», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда» и «Янг Бойз».

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали «Аякс», «Брюгге», киевское «Динамо», «Зальцбург», «Краснодар», «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос» и «Шахтёр».

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы запланирована на 14 декабря.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Антверпен» в матче ЛЕ.