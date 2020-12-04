Камбэк «Милана» с 0:2, победа «Зари» над «Лестером» и дубль Йылмаза за четыре минуты: чем запомнился 5-й тур Лиги Европы

«Милан» впервые в истории одержал победу в еврокубке, уступая по ходу встречи с разницей в два мяча, а «Тоттенхэм» дважды пропустил в концовке матча и поделил очки с ЛАСКом. «Лилль» взял верх над «Спартой» благодаря голам Бурака Йылмаза на 80-й и 84-й минутах, а гол и две передачи Вендерсона Галено помогли «Браге» обыграть АЕК, возглавляемый Массимо Каррерой. «Антверпен» впервые в XXI веке пробился в плей-офф Лиги Европы, а «Заря» сенсационно обыграла «Лестер». Чем закончились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы — в материале RT.

Волевая победа «Милана» и гол Бэйла

После пятого тура группового этапа определились ещё 14 участников плей-офф Лиги Европы, среди них — футболисты «Милана». Правда, домашняя встреча с «Селтиком» получилась не из лёгких для подопечных Стефано Пиоли. К 14-й минуте они пропустили дважды, но затем переломили ход встречи и четыре раза огорчили голкипера гостей Вассилиса Баркаса.

Для россонери этот матч стал не только 400-м в еврокубках, но и первым в европейских турнирах, в котором они смогли одержать победу, уступая с разницей в два мяча. Первый гол миланцев забил Хакан Чалханоглу, отличившийся прямым ударом со штрафного. Турок укрепился в статусе одного из главных специалистов по стандартам: за последние семь сезонов он 18 раз забил подобным образом — больше среди игроков топ-5 европейских лиг отличался лишь Лионель Месси (36).

Характер проявил и «Рейнджерс», на своём поле справившийся со «Стандардом». Шотландцы оказались в роли догоняющих уже на шестой минуте, но до конца тайма дважды успели выравнять положение. Решающим же стал точный удар Скотта Эрфилда — 3:2. С таким же счётом «Байер» в гостях обыграл «Ниццу», но леверкузенцы открыли счёт и планомерно довели дело до победы. В этой игре все пять голов уместились в 29 минут, а одним из главных героев стал хавбек гостей Надим Амири, отметившийся ассистентским дублем.

В свою очередь, «Тоттенхэм» не смог выиграть в пятом туре Лиги Европы, хоть соперник был довольно комфортным. Подопечные Жозе Моуринью дважды вели в счёте в гостевом матче с ЛАСКом, но австрийцы всё же отобрали очки у фаворита (3:3). Хозяевам удалось ударно провести концовку встречи — они отличились на 84-й и 93-й минутах.

Что касается лондонцев, то у них отличился Сон Хын Мин, а ещё два гола были забиты с пенальти. Первый из них реализовал Гарет Бэйл. Если не брать в расчёт отборочные раунды, то валлиец впервые за 10 лет и 44 дня отличился за клуб в выездном матче еврокубка.

Экспресс-дубль Йылмаза и три очка Пицци

Благодаря ярким выступлениям отдельных футболистов в плей-офф вышли и несколько других команд. Одной из них стал «Лилль», составивший компанию своему сопернику по группе H — «Милану».

Французы хоть и не без проблем, но всё же взяли верх над «Спартой» у себя дома (2:1), а все голы пришлись на концовку встречи. На 71-й минуте Ладислав Крейчи вывел гостей вперёд, но Бурак Йылмаз оформил дубль за четыре минуты и перечеркнул надежды чехов на удачный исход матча.

Пражской «Славии» пришлось приложить гораздо меньше усилий для победы над «Хапоэелем» из Беэр-Шевы. В воротах Охада Левиты оказалось три безответных мяча, а в двух из них поучаствовал 19-летний сенегалец Абдалла Сима. Сначала форвард забил сам, а затем после его прострела в штрафную Дуду Твито забил автогол.

Довольно уверенно место в числе 32-х сильнейших забронировала и «Брага», в гостях обыгравшая АЕК под руководством Массимо Карреры (4:2). Уже в начале встречи португальцы забили два мяча, а ближе к концу матча довели счёт до крупного. Особенно активен был Вендерсон Галено, записавший на свой счёт три балла по системе «гол + пас» (1 + 2). Греки отчаянно сражались и на исходе основного времени отличились во второй раз, но на большее их не хватило.

А в Лиссабоне яркую игру показал атакующий хавбек «Бенфики» Пицци, который сыграл ключевую роль в разгроме «Леха» (4:0) и помог своей команде выйти в плей-офф. Он дважды ассистировал партнёрам, а на 58-й минуте забил сам.

Достижение «Антверпена» и результативность «Вильярреала»

В следующую стадию турнира также проследовали «Гранада» и «Вильярреал», причём первым не помешало даже поражение от ПСВ с минимальным счётом. В этом им помогла «Омония», сенсационно обыгравшая ПАОК (2:1).

Подопечным Унаи Эмери также пришлось непросто, хоть противостоял им не самый сильный противник — «Сивасспор». Турки даже превзошли фаворита по числу ударов в створ, но для победы этого не хватило. Исход противостояния решил гол Самуэля Чуквуезе, ставший для испанцев 14-м в нынешнем розыгрыше первенства. Это позволило им превзойти собственный рекорд результативности в пяти матчах групповой стадии Лиги Европы, установленный в 2014 году.

Футболисты загребского «Динамо» в противостоянии с «Фейеноордом» нанесли в три раза меньше ударов по воротам (4:12), зато забили дважды за семь минут и квалифицировались в евровесну.

Но по-настоящему знаковое событие произошло в Бельгии, где местный «Антверпен» обыграл «Лудогорец» (3:1) и впервые в XXI веке вышел в плей-офф еврокубка. В последний раз подобное удавалось им в далёком 1994 году.

Спасение «Реала Сосьедад» и осечка «Наполи»

На данный момент ни один участник плей-офф не определён лишь в группе F, где на выход в 1/16 финала претендуют «Наполи, «АЗ Алкмар» и «Реал Сосьедад». При этом выделить фаворита крайне сложно. Да, подопечные Дженнаро Гаттузо имеют преимущество перед конкурентами в два очка, но в последнем туре встретятся с испанцами, в то время как нидерландцам предстоит игра с «Риекой».

«Наполи» имел отличные шансы решить все вопросы уже в пятом туре, но в гостях упустил победу над «Алкмаром» (1:1). Дрис Мертенс вывел итальянский коллектив вперёд уже в начале первого тайма, но в начале второго Бруно Мартинс Инди восстановил паритет. Причём на исходе часа игры хозяева имели отличный шанс выйти вперёд, но Тён Копмейнерс не смог реализовать пенальти.

«Реал Сосьедад» же дважды оказывался в роли догоняющего в противостоянии с «Риекой». Дружина Симона Рожмана неожиданно дала бой фавориту и дважды вела в счёте. Но сначала Хон Орхильес, а затем Начо Монреаль свели на нет старания оппонентов — 2:2.

Удачная серия «Арсенала» и сенсационное поражение «Лестера»

Что касается уже пробившихся в плей-офф команд, то лишь половина из них смогла в очередной раз порадовать своих фанатов. Традиционно уверенно выступил «Арсенал», на своём поле учинивший разгром скромному «Рапиду» (4:1).

Александр Ляказетт стал всего лишь восьмым игроком, оформившим 20 голов в Лиге Европы с момента ребрендинга в 2009 году, а «канониры» во второй раз в истории выиграли пять стартовых матчей на групповой стадии еврокубка. В последний раз подобное удавалось им в сезоне-2005/06, по итогам которого они вышли в финал Лиги чемпионов.

На одну победу меньше в активе «Ромы», но на этот раз итальянцы без особых проблем сломили сопротивление «Янг Бойз» (3:1), хоть и пропустили первыми. На точный удар Жан-Пьера Нсаме ответили Борха Майораль, Риккардо Калафьори и Эдин Джеко.

А вот «Хоффенхайм» не смог продлить успешную серию и потерял очки во встрече с «Црвеной Звездой». Коллективы суммарно нанесли 22 удара, лишь шесть из которых попали в створ. Итог — нулевая ничья, которая помогла сербам гарантировать себе второе место в квартете L.

«Лестер» же слишком понадеялся на резервистов и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Ожидалось, что в матче со скромной «Зарёй» дублёры постараются произвести впечатление на Брендана Роджерса, но те смотрелись не лучше соперников. Украинская команда хоть и не превзошла оппонента по игре, но бережнее отнеслась к своим моментам. Как итог — 1:0 в пользу хозяев благодаря мячу иранца Аллахьяра Сайядманеша.