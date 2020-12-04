«Рома» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы

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Римская «Рома» одержала победу над швейцарским клубом «Янг Бойз» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Рома» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Янг Бойз» забили первыми. На 34-й минуте отличился Жан-Пьер Нсаме.

Победу «Роме» принесли голы Борхи Майораля, Риккардо Калафьори и Эдина Джеко, забивших на 44-й, 59-й и 81-й минутах.

Швейцарская команда доигрывала встречу вдесятером после удаления Мохамеда Али Камары на 82-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Рома» на выезде сыграет с софийским ЦСКА, а «Янг Бойз» на своём поле встретится с румынским «Клужем».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгроми «Рапид» в Лиге Европы.

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