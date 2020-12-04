«Арсенал» разгроми «Рапид» в Лиге Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Арсеналу» принесли голы Александра Ляказетта, Пабло Мари, Эдварда Нкетии и Эмиля Смита, отличившихся на 10-й, 18-й, 44-й и 66-й минутах.
«Рапид» ответил голом Коя Китагавы.
В заключительном, шестом туре «Арсенал» на выезде сыграет с датским «Дандолком», а «Рапид» на своём поле примет шведский «Мольде».
Ранее сообщалось, что «Лестер» проиграл «Заре» в матче Лиги Европы.