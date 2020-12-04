«Арсенал» разгроми «Рапид» в Лиге Европы

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Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над венским «Рапидом» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Арсенал» разгроми «Рапид» в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Александра Ляказетта, Пабло Мари, Эдварда Нкетии и Эмиля Смита, отличившихся на 10-й, 18-й, 44-й и 66-й минутах.

«Рапид» ответил голом Коя Китагавы.

В заключительном, шестом туре «Арсенал» на выезде сыграет с датским «Дандолком», а «Рапид» на своём поле примет шведский «Мольде».

Ранее сообщалось, что «Лестер» проиграл «Заре» в матче Лиги Европы.

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