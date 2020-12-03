«Тоттенхэм» не сумел обыграть ЛАСК в Лиге Европы

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и австрийский ЛАСК сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Тоттенхэм» не сумел обыграть ЛАСК в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Линце, завершилась со счётом 3:3.

ЛАСК забил первым. На 42-й минуте отличился Петер Михорль. «Тоттенхэм» ответил голом Гарета Бэйла, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.

На 56-й минуте Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. ЛАСК восстановил паритет на 84-й минуте благодаря голу Йоханнеса Эггештайна, но уже спустя две минуты Деле Алли снова вывел «шпоры» вперёд в счёте, реализовав пенальти.

ЛАСК сумел уйти от поражения уже в компенсированное ко второму тайму время. На третьей добавленной минуте забил Мамаду Карамоко.

В заключительном, шестом туре «Тоттенхэм» на своём поле сыграет с бельгийским «Антверпеном», а ЛАСК в гостях встретится с болгарским «Лудогорцем».

Ранее сообщалось, что «Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Селтик» в матче Лиги Европы.

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