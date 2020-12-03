«Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Селтик» в матче ЛЕ
- Reuters
Встреча, прошедшая на Сан-Сиро, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.
«Селтик» забил первым. На 7-й минуте отличился Томас Рогич, а на 14-й — Одсонн Эдуард.
Победу «Милану» принесли голы Хакана Чалханоглу, Самуэля Кастильехо, Йенса Хёуге и Браима Диаса, забивших на 24, 26, 50 и 82-й минутах соответственно.
В заключительном, шестом туре «Милан» на выезде сыграет с чешской «Спартой», а «Селтик» на своём поле примет французский «Лилль».
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в Лиге Европы.