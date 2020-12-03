«Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Селтик» в матче ЛЕ

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Итальянский «Милан» одержал победу над шотландским «Селтиком» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Селтик» в матче ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на Сан-Сиро, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Селтик» забил первым. На 7-й минуте отличился Томас Рогич, а на 14-й — Одсонн Эдуард.

Победу «Милану» принесли голы Хакана Чалханоглу, Самуэля Кастильехо, Йенса Хёуге и Браима Диаса, забивших на 24, 26, 50 и 82-й минутах соответственно.

В заключительном, шестом туре «Милан» на выезде сыграет с чешской «Спартой», а «Селтик» на своём поле примет французский «Лилль».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в Лиге Европы.

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