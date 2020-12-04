«Наполи» не сумел обыграть АЗ в Лиге Европы

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Неаполитанский «Наполи» и нидерландский АЗ сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Наполи» не сумел обыграть АЗ в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Алкмаре, завершилась со счётом 1:1.

«Наполи» забил первым. На 6-й минуте отличился Дрис Мертенс.

АЗ ответил голом Бруно Мартинса Инди, забившего на 53-й минуте. На 60-й минуте Теун Коопмейнерс не сумел реализовать пенальти.

В заключительном, шестом туре «Наполи» на своём поле примет испанский «Реал Сосьедад», а АЗ на выезде сыграет с хорватской «Риекой».

В других матчах игрового дня «Клуж» и софийский ЦСКА сыграли вничью (0:0), «Мольде» победил «Дандолк» (3:1), «Ницца» уступила «Байеру» (2:3), «Славия» разгромила «Хапоэль» (3:0), «Рейнджерс» обыграл «Стандард» (3:2), «Бенфика» ненесла разгромное поражение «Леху» (4:0), «Гранада» уступила ПСВ (0:1), «Омония» обыграла ПАОК (2:1), а «Реал Сосьедад» и «Риека» не выявили сильнейшего (2:2).

Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы.

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