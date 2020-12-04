«Милан», «Тоттенхэм» и ещё 12 клубов вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА определились 14 команд, обеспечивших себе выход в раунд плей-офф турнира.

В плей-офф пробились английский «Тоттенхэм Хотспур», итальянский «Милан», португальские «Брага» и «Бенфика», немецкий «Байер», испанские «Гранада» и «Вильярреал», бельгийский «Антверп», нидерландский ПСВ, французский «Лилль», хорватское «Динамо-Загреб», а также сербская «Црвена Звезда».

Английские «Арсенал», «Лестер Сити», немецкий «Хоффенхайм» и итальянская «Рома» обеспечили себе выход в плей-офф туром ранее.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.