«Лестер» проиграл «Заре» в матче Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Заре» принёс гол Аллахьяра Сайядманеша, забившего на 84-й минуте.
В заключительном, шестом туре «Лестер» на своём поле примет греческий АЕК, а «Заря» на выезде сыграет с португальской «Брагой».
В других матчах игрового дня АЕК проиграл «Браге» (2:4), «Лилль» победил «Спарту» (2:1), «Сивасспор» уступил «Вильярреалу» (0:1), «Карабах» и «Маккаби Тель-Авив» сыграли вничью (1:1), «Антверпен» взял верх над «Лудогорцем» (3:1), «Фейеноорд» проиграл загребскому «Динамо» (0:2), «Гент» уступил «Словану» (1:2), а «Црвена Звезда» и «Хоффенхайм» не выявили сильнейшего (0:0).
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не сумел обыграть ЛАСК в Лиге Европы.