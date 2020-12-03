«Лестер» проиграл «Заре» в матче Лиги Европы

Английский «Лестер Сити» потерпел поражение от украинской «Зари» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Заре» принёс гол Аллахьяра Сайядманеша, забившего на 84-й минуте.

В заключительном, шестом туре «Лестер» на своём поле примет греческий АЕК, а «Заря» на выезде сыграет с португальской «Брагой».

В других матчах игрового дня АЕК проиграл «Браге» (2:4), «Лилль» победил «Спарту» (2:1), «Сивасспор» уступил «Вильярреалу» (0:1), «Карабах» и «Маккаби Тель-Авив» сыграли вничью (1:1), «Антверпен» взял верх над «Лудогорцем» (3:1), «Фейеноорд» проиграл загребскому «Динамо» (0:2), «Гент» уступил «Словану» (1:2), а «Црвена Звезда» и «Хоффенхайм» не выявили сильнейшего (0:0).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не сумел обыграть ЛАСК в Лиге Европы.