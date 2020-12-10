«Арсенал» победил «Дандолк» в матче Лиги Европы

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над ирландским «Дандолком» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Арсенал» победил «Дандолк» в матче Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дублине, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принесли голы Эдварда Нкетиа, Мохамеда Эльнени, Джозефа Уиллока и Флориана Балагуна.

«Дандолк» ответил голами Джона Флореса и Шона Хора.

В других матчах игрового дня  «Янг Бойз» победили «Клуж» (2:1), «Рапид» и «Мольде» сыграли вничью (2:2), «Хапоэль» обыграл «Ниццу» (1:0), «Байер» разгромил «Славию» (4:0), «Лех» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Стандард» и «Бенфика» сыграли вничью (2:2), ПАОК и «Гранада» не выявили сильнейшего (0:0), ПСВ разгромил «Омонию» (4:0), а «Риека» победила АЗ (2:1).

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Сосьедад» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы.

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