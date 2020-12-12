«Мы обязаны взвешивать то, что говорим на поле»: как развивается расистский скандал после матча ПСЖ — «Истанбул»

Ассистент главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо раскрыл подробности расистского скандала, произошедшего во время матча Лиги чемпионов с ПСЖ. Он признался, что был шокирован словами резервного арбитра Себастьяна Колцеску, назвавшего его чёрным, и выразил благодарность поддержавшим его футболистам. В свою очередь, нападающий турецкой команды Демба Ба, ставший свидетелем диалога судей, рассказал о реакции некоторых одноклубников, которые наотрез отказались возвращаться на поле после инцидента. При этом румынские СМИ сообщили, что Вебо мог сам спровоцировать скандал, назвав бригаду арбитров цыганами.

Расистские скандалы не редкость в футболе, однако инцидент в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между клубами ПСЖ и «Истанбул Башакшехир» стал одним из самых громких за последнее время. Разговоры вокруг него не утихают и спустя несколько дней после встречи.

Ассистент главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо впервые рассказал, что он чувствовал, когда румынский судья Себастьян Колцеску назвал его чёрным по ходу матча. По словам специалиста, он никогда раньше не был так зол и не хотел бы столкнуться с самим собой в этот момент.

«Очень тяжело было слышать такое от одного из судей. Просто шок. Чтобы такое — да от человека, который сам должен контролировать подобные ситуации... Он ведь четвёртый судья на матче Лиги чемпионов. Это высокий уровень, а на высоком уровне люди должны быть соответствующие», — цитирует Вебо Daily Mail.

«Мы обязаны внимательно взвешивать то, что говорим на поле», — подчеркнул специалист.

Напомним, что скандал произошёл на 14-й минуте встречи. Резервному судье Колцеску не понравилось поведение Вебо и он попросил коллегу обратить на него внимание, при этом употребив слово negru, которое с румынского переводится как «чёрный». Неоднозначное высказывание услышал нападающий турецкой команды Демба Ба и решил разобраться. На поле началась словесная перепалка, и о произошедшем узнали остальные участники встречи. Тогда команды приняли решение уйти в подтрибунное помещение.

Несмотря на то что прямых оскорблений в адрес Вебо не звучало, специалист уверен, что Колцеску мог выбрать иное выражение, чтобы указать на него.

«С учётом того, где я находился, очень легко было бы сказать: «Эй, удали его с поля». — «Кого?» — «Вон того». — «Покажи». — «Вот его». Это же легко. Но он с такой же лёгкостью сказал то, что сказал. И почему именно это слово?» — воспроизвёл тренер потенциальный диалог между членами судейской бригады.

Турецкая команда отвергла предложение делегатов УЕФА продолжить матч с новым резервным арбитром, и игра была перенесена на следующий день. Она закончилась разгромной победой парижан со счётом 5:1.

Вебо признался, что был приятно удивлён поддержкой со стороны своих подопечных, покинувших поле уже после него. В частности, Демба Ба рассказал, что вся команда однозначно отнеслась к произошедшему.

«Сначала переговаривались между собой, потом некоторые заговорили громче и заявили: «Мы или все выходим на поле, или все остаёмся». Меня удивила реакция некоторых игроков, особенно Энцо Кривелли. Я сказал ему: «Энцо, если они все выйдут, то и ты выходи. Тебе 25 лет», — приводит слова Ба Goal.com.

«Если бы вы только знали, с какой яростью он мне ответил: «Нет, я не выйду». В футболе с такими вещами должно быть покончено. Если мы ничего не предпримем сегодня, это будет продолжаться», — добавил Ба.

После инцидента Вебо поддержало руководство обоих клубов и даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший УЕФА наказать виновников. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью предположил, что скандальная встреча станет знаковой в борьбе с расизмом, экс-нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поблагодарил игроков и наставников «Истанбула» за принципиальную позицию, а форвард ПСЖ Килиан Мбаппе подчеркнул, что подобные акты дискриминации необходимо искоренять действиями, а не словами.

Нужно отметить, что существует и иная точка зрения на инцидент. Так, бывший нападающий сборной Англии Джон Барнс не согласен с мнением, что слова Колцеску стоит расценивать как расизм. Он отметил, что рефери изъяснялся доступным ему способом, так как не знал имён всех членов тренерского штаба «Башакшехира», большая часть которых — белые.

Свою версию развития событий выдвинули и в Румынии. По некоторым данным, Вебо сам провоцировал официальных лиц матча, называя их цыганами. По другой версии, таким образом арбитров оскорблял главный тренер «Истанбула» Окан Бурук. Кроме того, в адрес судейской бригады сыпались угрозы из-за якобы необъективных решений.

В настоящее время проводится расследование действий арбитра. Предполагается, что в случае доказательства вины ему может грозить как минимум десятиматчевая дисквалификация.

На фоне скандала вокруг ПСЖ и «Истанбула» в европейском футболе произошёл ещё один неприятный инцидент. В одном из матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы решалась судьба клуба «ЧФР Клуж», который в случае победы над «Янг Бойз» проходил в плей-офф. Однако в добавленное время французский рефери Бенуа Бастьен показал красную карточку вратарю румынской команды Кристиану Балградеану, якобы ударившему соперника кулаком, и назначил пенальти. Швейцарцы сравняли счёт, а затем и одержали победу, причём до финального свистка с поля были удалены ещё два футболиста.

После матча в ЧФР обвинили рефери в предвзятости, а один из игроков, чьё имя не называется, и вовсе предположил, что всё дело в происхождении футболистов румынского клуба.

«Масштаб того, что произошло в Париже во вторник вечером, гораздо больше, чем вам могло показаться. Вчера ЧФР выкинули из Лиги Европы после надуманного пенальти, который присудил французский арбитр Бенуа Бастьен. «Мы для тебя цыгане, да?!» — прокричал ему в лицо один из футболистов ЧФР», — написал журналист Эмануэль Рошу.