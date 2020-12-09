Расистский скандал в Париже, вылет МЮ и дубль Роналду с пенальти: как стартовал шестой тур Лиги чемпионов

Матч между ПСЖ и командой «Истанбул Башакшехир» в Париже оказался омрачён расистским скандалом. Футболисты покинули поле из-за того, что четвёртый судья, предположительно, назвал тренера гостей «чёрным». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Лейпцига» и не сумел выйти в плей-офф. А «Ювентус» разгромил «Барселону» благодаря двум голам Криштиану Роналду с пенальти. RT рассказывает, как стартовал шестой тур группового этапа Лиги чемпионов.

Прерванный матч между ПСЖ и командой «Истанбул Башакшехир»

Во вторник в рамках очередного игрового дня Лиги чемпионов должно было состояться немало интересных матчей. Однако все они отошли на второй план из-за расистского скандала в Париже. В столице Франции в рамках группы H ПСЖ принимал «Истанбул Башакшехир». Хозяевам для того, чтобы выйти в плей-офф, необходимо было набирать очки. Гости же к последнему туру потеряли шансы даже на третье место.

Однако продолжалась игра недолго. На 14-й минуте команды покинули поле, обвинив в расизме резервного судью из Румынии Себастьяна Колцеску. Вскоре в официальном аккаунте «Истанбула» появился пост с объяснением ситуации.

«В матче с ПСЖ наши футболисты отказались выходить на поле из-за проявления расизма со стороны арбитра Себастьяна Колцеску в адрес помощника главного тренера нашего клуба Пьера Вебо», — говорится в посте.

ℹ Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #NoToRacism — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

Позже стали известны подробности произошедшего. По данным СМИ, Колцеску сказал главному арбитру Овидиу Хацегану следующее: «Чёрный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот чёрный, так нельзя себя вести». Сообщается, что эти слова услышал сенегальский нападающий «Истанбула» Демба Ба, который начал игру в запасе.

В результате футболисты на поле так и не вернулись. В УЕФА сообщили, что матч будет доигран в среду в 20:55 (мск). При этом его обслужит новая бригада арбитров. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций пообещал разобраться в ситуации.

«УЕФА проведёт тщательное расследование инцидента в матче ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». В футболе нет места расизму и любым формам дискриминации», — отмечается на официальной странице УЕФА в Twitter.

Сам Колцеску, как сообщает Téléfoot Chaine, на который ссылается Get French Football News, отверг обвинения. Арбитр объяснил, что слово negru с румынского переводится как «чёрный», и подчеркнул, что он не расист.

Два гола «Лейпцига» к 13-й минуте

В параллельном матче группы «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» в очном противостоянии определяли, кто окажется в плей-офф. В активе обеих команд, как и у ПСЖ, значилось по девять очков. При этом манкунианцев при определённых раскладах устраивала и ничья, ведь в первой встрече они отправили в ворота соперника пять безответных мячей.

Вероятно, с этой мыслью подопечные Уле-Гуннара Сульшера и вышли на поле, за что поплатились. В одной из первых атак Анхелиньо после подачи Марселя Забитцера с правого фланга отправил мяч в дальний угол. А на 13-й минуте уже сам испанец, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», с левого края вырезал кросс на дальнюю штангу Амаду Айдаре. По истечении получаса встречи Вилли Орбан довёл счёт до крупного, но судья Матеу Лаос отменил гол из-за офсайда.

Тем не менее уже после перерыва Джастин Клюйверт отличился по всем правилам и поставил точку в противостоянии. А МЮ впервые за 17 лет пропустил три и более мяча в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

К чести манкунианцев, они не бросили бороться и в концовке сумели сократить отставание до минимума. Сначала Ибраима Конате грубо ошибся в обороне и вынужден был фолить на Мэйсоне Гринвуде в собственной штрафной. Пенальти реализовал Бруну Фернандеш. А затем после подачи португальца с углового и удара головой Поля Погба мяч влетел в ворота «Лейпцига» рикошетом от всё того же Конате. В оставшееся до финального свистка время гости пошли вперёд всей командой, но сравнять счёт не сумели. Теперь они продолжат борьбу только в Лиге Европы.

Долгожданное противостояние Месси и Роналду

В главном матче игрового дня встретились «Барселона» и «Ювентус». Футбольные болельщики получили возможность впервые более чем за два года насладиться очным противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Вдобавок на поле впервые в текущем сезоне ЛЧ вышел 42-летний вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон. Именно ветерану суждено было стать одним из героев встречи.

Каталонцы, казалось, так и не пришли в себя после сенсационного поражения от «Кадиса» в Примере на выходных и провалили начало игры. Уже к 20-й минуте «Ювентус» отличился дважды. Сначала Роналду заработал довольно спорный пенальти. Португалец ворвался в чужую штрафную, и Рональд Араухо выставил перед ним руку. Оба упали на газон, но судья Тобиас Штилер после просмотра повтора указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам Криштиану. А на 20-й минуте Уэстон Маккенни при полном попустительстве защитников буквально расстрелял створ ворот соперника с линии вратарской.

Окончательно же судьба матча оказалась решена в начале второго тайма, когда Клеман Лангле сыграл рукой в собственной штрафной, а Штилер, вновь обратившись к помощи VAR, назначил ещё один пенальти. Роналду оформил дубль и забил 650-й мяч в карьере на клубном уровне. Также португалец отметился 14-м голом в 13 последних матчах на «Камп Ноу».

Месси же отличиться так и не удалось. Аргентинец нанёс семь ударов в створ ворот соперника, но со всеми справился Буффон. Таким образом «Барселона» прервала 38-матчевую домашнюю беспроигрышную серию в ЛЧ, а на групповом этапе турнира потерпела первое поражение на «Камп Ноу» за 11 лет. В 2009-м три очка оттуда увёз «Рубин». Также подопечные Рональда Кумана позволили «Ювентусу» в последний момент подняться на первое место группы G.

А киевское «Динамо» в борьбе за третье место квартета и путёвку в плей-офф ЛЕ опередило «Ференцварош», одержав победу над соперником с минимальным счётом. К очному матчу последнего тура в столице Украины обе команды подошли, имея в активе по одному баллу.

Судьбу встречи на 60-й минуте решил молодой защитник киевлян Денис Попов. После розыгрыша стандарта он опередил соперника в борьбе за мяч и головой пробил в дальний угол. Таким образом, «Динамо» продолжит выступление во втором по значимости еврокубке. А главному тренеру «Ференцвароша» Сергею Реброву, который три года отработал с киевлянами, огорчить бывшую команду не удалось.

Первый выход «Лацио» в плей-офф ЛЧ за 20 лет

Компанию «Динамо» в плей-офф ЛЕ составит «Брюгге». Чемпиону Бельгии для того, чтобы занять второе место в группе F, требовалось на выезде обыгрывать «Лацио», но команда с этой задачей не справилась — 2:2. Римляне же прошли в плей-офф ЛЧ впервые за 20 лет.

Команды обменялись забитыми голами уже в начале встречи. Сначала Хоакин Корреа точным ударом завершил быструю атаку хозяев, а затем Руд Вормер добил мяч в сетку после грубейшей ошибки Пепе Рейны. На эмоциях «Брюгге» пошёл вперёд, но стал жертвой помарок собственных защитников.

Первым подвёл команду Клинтон Мата, который в собственной штрафной в подкате сбил Чиро Иммобиле. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам нападающий. Теперь в его активе пять голов в четырёх матчах текущего сезона ЛЧ. Форвард ни в одной из игр не уходил с поля без результативного удара.

А незадолго до перерыва «Брюгге» остался в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил украинский защитник Эдуард Соболь. Несмотря на это, гости на 76-й минуте сумели возродить интригу. Ханс Ванакен головой замкнул подачу с фланга. А в добавленное арбитром время чемпион Бельгии едва не вырвал необходимую победу. Шарль Де Кетеларе из пределов штрафной пробил в перекладину.

Одно очко «Ренна» в дебютном сезоне

Наконец, в ничего не решающем матче встретились соперники «Краснодара» по группе E «Ренн» и «Севилья». Французская команда уже не могла подняться выше четвёртого места, а испанская — выше второго.

В результате подопечные Хулена Лопетеги одержали четвёртую победу в рамках группового этапа — 3:1 и во второй раз оказались сильнее оппонента. Дублем в составе «Севильи» отметился Юссеф Эн-Несири, который дважды огорчил «Краснодар» в домашнем матче. «Ренну» же уйти от разгромного поражения помог гол 18-летнего Жоржиньо Рюттера. Дебют подопечных Жюльена Стефана на групповом этапе ЛЧ получился откровенно неудачным — в шести матчах они набрали лишь одно очко.