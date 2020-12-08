Битва за престиж: могут ли российские команды жертвовать матчами последнего тура еврокубков ради РПЛ

В преддверии матчей последнего тура группового этапа еврокубков российские команды практически не имеют турнирной мотивации. Только «Локомотив» сохраняет возможность подняться на третье место в квартете Лиги чемпионов, но для этого железнодорожникам необходимо обыгрывать на выезде «Баварию». Вместе с тем в РПЛ до середины декабря пройдут ещё два тура. RT разбирался, могут ли отечественные коллективы пожертвовать эффективностью во встречах ЛЧ и Лиги Европы ради домашнего первенства.

Тяжёлый график в РПЛ и вероятность травм

В субботу «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали уверенные победы в РПЛ. Петербуржцы и южане забили по пять мячей в ворота «Урала» и «Ротора» соответственно, а железнодорожники обыграли «Рубин» — 3:1. Лишь ЦСКА неожиданно разошёлся миром с «Химками» — 2:2. Однако по крайней мере команды, выступающие в Лиге чемпионов, продемонстрировали, что силы на последний тур главного еврокубка у них остались.

Но к нему они подошли, практически не имея турнирной мотивации. Сине-бело-голубые в первых пяти встречах набрали лишь одно очко и не поднимутся выше последнего места группы F. А подопечные Мурада Мусаева, одержав победу над «Ренном», гарантировали себе третью строчку и путёвку в плей-офф ЛЕ.

И только «Локомотив» сохраняет шансы на попадание в тройку квартета А ЛЧ и может изменить своё положение. Но для этого железнодорожникам необходимо на выезде обыгрывать «Баварию» и надеяться на поражение «Зальцбурга» в противостоянии с «Атлетико». В свою очередь, ЦСКА в группе K Лиги Европы в лучшем случае останется третьим.

В сложившейся ситуации у тренеров российских команд может появиться соблазн поберечь лидеров, ведь все команды, представляющие Россию в еврокубках, ведут борьбу за медали в РПЛ. До конца года в национальном первенстве будут сыграны ещё два тура: 11—13 декабря состоится 18-й, а 16—18-го — 19-й. Таким образом, «Краснодару» предстоит провести три матча за десять дней, «Зениту» и «Локомотиву» — за девять, а ЦСКА — за восемь.

При этом в национальном первенстве их ждут во многом судьбоносные противостояния. «Зенит» примет прямых конкурентов в борьбе за чемпионство — «Динамо» и «Спартак». «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». А ЦСКА отправится в гости к «Ростову», который из еврокубков вылетел ещё в сентябре.

Потеря очков в этих матчах чревата для команд непопаданием в следующие еврокубки, ведь плотность в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ невероятно высока. Да и представительство страны в Европе снизится. В ЛЧ в следующем году сыграют только две команды, причём обладатель серебра начнёт выступление в турнире с квалификации. А коллективы, занявшие третье-четвёртое места, примут участие в Лиге конференций, которая является менее статусным соревнованием даже по сравнению с ЛЕ.

Поэтому желание команд поберечь лидеров в последнем туре ЛЧ будет вполне объяснимым. К тому же дома сыграет лишь «Зенит», который примет «Боруссию». Все остальные команды отправятся на выезды. «Краснодар» сыграет в Лондоне с «Челси», «Локомотив» — в Мюнхене, а ЦСКА — в Загребе с местным «Динамо».

Вдобавок с учётом плотного графика весьма велика вероятность получения футболистами травм в этих матчах. В частности, у петербуржцев только вернулись в строй Малком, Артём Дзюба и Сердар Азмун, а Деян Ловрен до сих пор восстанавливается от повреждения. Ещё хуже ситуация в стане железнодорожников, которые остались без Дмитрия Баринова, Даниила Куликова, Зе Луиша и Фёдора Смолова.

В «Краснодаре» и ЦСКА большую часть кадровых проблем решить удалось. Южане в игре с «Челси» не смогут рассчитывать лишь на Сергея Петрова и Дмитрия Стоцкого. Однако осенью команда порой вынуждена была выходить на поле без нескольких ключевых футболистов. В свою очередь, армейцам в Загребе не помогут только Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

Сложное положение России в таблице коэффициентов УЕФА и возможность засветиться в Европе

Любопытно, что Гончаренко уже оказывался в подобной ситуации в БАТЭ. В 2011-м он выставил смешанный состав на матч последнего тура группового этапа с «Барселоной». Борисовчане к тому моменту практически потеряли шансы даже на продолжение борьбы в ЛЕ, а в чемпионате страны их ждала важная встреча.

Также по теме Братья по несчастью: почему не стоит винить только Семака и Гончаренко в неудачах «Зенита» и ЦСКА в еврокубках «Зенит» и ЦСКА потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы за один тур до окончания группового этапа. При этом...

В результате БАТЭ пропустил четыре безответных мяча, а известный журналист Василий Уткин жёстко раскритиковал тренера. По его мнению, Гончаренко, не выставив на матч ряд лидеров, проявил неуважение к турниру. Теперь перед подобным выбором окажутся Марко Николич, Сергей Семак и Мурад Мусаев.

С одной стороны, велик соблазн поберечь игроков на очень сложном отрезке в преддверии последних игр года в РПЛ. С другой, ЛЧ — возможность засветиться для футболистов, в то время как за чемпионатом России в Европе следят с меньшим вниманием.

Так, Антон Миранчук уже забил три мяча в текущем сезоне ЛЧ. Если ему удастся вновь поразить ворота «Баварии», шансы на трансфер в хороший европейский клуб вырастут. Именно таким путём отправился в «Аталанту» его брат Алексей, в прошлом сезоне дважды огорчивший «Ювентус».

К тому же каждое очко принесёт в бюджет клубов немалые деньги. В этом сезоне за победу на стадии группового этапа команды получат €2,7 млн, за ничью — €0,9 млн.

Наконец, нельзя забывать о сложном положении России в таблице коэффициентов УЕФА. Нынешний сезон получается для страны провальным. Российские команды на шестерых набрали лишь 4,166 балла. Это худший результат с розыгрыша еврокубков сезона-2002/03. Тогда в активе отечественных коллективов оказалось лишь 3,625 очка. В прошлом сезоне Россия набрала 4,666.

Пока страна располагается на седьмом месте в таблице коэффициентов, но рискует в ближайшее время опуститься ещё ниже. Шестой тур еврокубков — вероятно, последняя возможность поправить положение, поскольку весной выступление с большой долей вероятности продолжит лишь «Краснодар».

Весьма важен и личный рейтинг клубов, который влияет на распределение команд по корзинам во время жеребьёвок. Так, «Зенит» в текущем сезоне набрал только пять очков и опустился на 26-е место в рейтинге. ЦСКА с семью баллами за последние два года — 34-й. В свою очередь, «Краснодар» находится на 44-й строчке, «Локомотив» — на 48-й, а «Динамо» с «Ростовом» после раннего вылета не попадают даже в первую сотню.

«Вторых составов не будет в любом случае»

Чтобы понять, какую стратегию наставники российских команд могут выбрать в сложившейся ситуации, RT обратился к бывшему нападающему сборной России Дмитрию Кириченко. Будучи футболистом, он сам провёл немало матчей в еврокубках, а перейдя на тренерскую работу, помогал Курбану Бердыеву в «Ростове», когда тот выступал в ЛЧ и ЛЕ. По мнению специалиста, все отечественные коллективы в последнем туре сыграют основными составами, хотя отдельным исполнителям может быть предоставлен отдых.

— Не забывайте, что многие команды сейчас и без того активно применяют ротацию. Порой сложно определить, кто является основным футболистом, а кто — глубоким резервистом. Игровое время получают все. Вторых составов не будет в любом случае, тем более «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» ждут встречи со статусными соперниками. В таких играх однозначно необходимо выпускать всех сильнейших.

— Имеет ли смысл рисковать ЦСКА, который в рамках ЛЕ отправится в гости к загребскому «Динамо»? Всё же соперник у армейцев не настолько статусный.

— Гончаренко во всех матчах задействует группу из 18—19 футболистов. Не выставит же он мальчиков из детско-юношеской школы. Играть будут те, кто и обычно, но ротацию ЦСКА проводит постоянно. Игорь Акинфеев? Ему отдых точно не требуется. Он спокойно играет в каждом матче.

— Имеют ли тренеры вообще моральное право выставлять второй состав в ЛЧ?

— Ротация — это абсолютно нормально. Здесь не стоит кивать на Россию. Например, «Бавария» сыграла с «Атлетико» вторым составом. Не удивлюсь, если и «Челси» в матче с «Краснодаром» побережёт ряд лидеров. Если наставники российских команд не включат в основу двух-трёх человек, не произойдёт ничего страшного. В период пандемии коронавируса ситуация изменилась. Тренерам приходится куда активнее прибегать к ротации, задействовать куда большее количество людей.

— В сложившейся ситуации российские клубы должны думать о таблице коэффициентов УЕФА?

— Конечно, нет. В первую очередь им следует думать о собственной выгоде. Хотя понятно, что позиция страны в таблице коэффициентов УЕФА на них тоже влияет.

— Не стоит ли «Зениту» в этой связи в игре с «Боруссией» поберечь опытных футболистов, того же Артёма Дзюбу?

— Это будет абсолютно нормально. Но и в «Боруссии» могут оставить несколько ведущих футболистов в Германии, ведь задачу по выходу из группы дортмундцы уже решили. Все команды находятся плюс-минус в одинаковых условиях.

— Стоит ли ожидать, что «Локомотив» будет играть с «Баварией» полностью основным составом, ведь шансы на продолжение борьбы в ЛЕ у железнодорожников минимальные?

— Здесь мы возвращаемся к теме «Баварии», которая наверняка будет представлена резервистами. Думаю, у «Локо» может появиться шанс на победу. Посмотрите, ведь мюнхенцы во встрече последнего тура Бундеслиги едва не уступили «Лейпцигу» — 3:3. В обороне команда действует не безупречно.

— «Краснодар», как и «Локомотив» с ЦСКА, сыграет на выезде. Насколько два лишних перелёта могут сказаться на футболистах?

— Не вижу в этом никакой проблемы. Ты просто сел на чартерный рейс и несколько часов провёл в воздухе. Им же не нужно сутки ехать на поезде.

— У «Краснодара» многие футболисты вернулись в строй после травм. Мусаеву стоит дополнительно нагрузить их или, напротив, предоставить отдых в ЛЧ?

— С «Челси» южане сыграют во вторник, а с «Локомотивом» в РПЛ — только в воскресенье. То есть у команды на восстановление останется четверо суток. Это абсолютно нормально. Даже график игр через три дня на четвёртый — вполне рабочий. Проблемы начинаются, когда на отдых остаётся два дня. Поэтому, думаю, в Лондоне сыграют все основные футболисты «Краснодара».