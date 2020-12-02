«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

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«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы
  • Reuters

Единственный мяч на 71-й минуте забил шведский нападающий российской команды Маркус Берг.

Теперь в активе «Краснодара» значится четыре очка в рамках группы E, тогда как у «Ренна» — одно. По результатам личных встреч французская команда гарантированно не сможет опередить подопечных Мурада Мусаева.

Также «Краснодар» стал первой российской командой в текущем сезоне, которой удалось пробиться в еврокубковую весну.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Ренн» и одержал первую победу в истории в рамках группового этапа ЛЧ.

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