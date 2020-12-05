Ставка на Лигу чемпионов, травмы лидеров и слабая селекция: почему «Локомотив» неудачно выступает в нынешнем сезоне

После поражения от «Зальцбурга» в Лиге чемпионов «Локомотив» практически потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках. При этом в РПЛ команда одержала лишь одну победу в пяти последних матчах и опустились на седьмое место. В оставшихся играх года команде из-за травм не помогут два ведущих нападающих — Фёдор Смолов и Зе Луиш. Почему нынешний сезон можно будет считать провальным для подопечных Марко Николича уже в декабре — в материале RT.

Ставка на Лигу чемпионов

Начало недели болельщики «Локомотива» встречали в неплохом расположении духа. В преддверии пятого тура группового этапа Лиги чемпионов железнодоржники занимали третье место в своём квартете, на два очка опережая «Зальцбург» — главного конкурента за продолжение борьбы в еврокубках и даже сохраняли шансы на попадание в плей-офф турнира. Но поражение на своём поле со счётом 1:3 почти поставило крест на надеждах красно-зелёных продолжить свою кампанию. В победу команды Марко Николича даже над вторым составом «Баварии» в гостях верится с большим трудом, учитывая последние обстоятельства.

Одновременно с этим не лучшим образом складываются дела команды и в РПЛ. После 16-ти туров «Локомотив» на семь очков отстаёт от ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», которые делят первую строчку, на четыре — от «Ростова» и на два — от «Динамо». Осенью в клубе сделали ставку на ЛЧ, что аукнулось осечками в национальном первенстве. Сразу после начала группового этапа еврокубка железнодорожники сенсационно уступили аутсайдеру — «Ротору» (1:2) и прервали четырёхматчевую победную серию в чемпионате страны. Далее последовало поражение от «Сочи» (1:2) и разгром в дерби с «Динамо» (1:5).

Лишь после ноябрьского перерыва на матчи сборных «Локо» удалось поправить своё положение в РПЛ благодаря тяжёлой победе с минимальным счётом над «Арсеналом». Но в следующем туре столичный коллектив вновь потерял очки: на выезде разошёлся миром с «Ахматом» — 0:0. Таким образом, если после 12-го тура красно-зелёные шли четвёртыми, то после 15-го опустились на восьмое место.

На начало декабря можно смело утверждать, что ставка на Лигу чемпионов не оправдала себя. А теперь железнодорожники рискуют не попасть в главный еврокубок на следующий сезон. Стоит напомнить, что путёвки в турнир получат лишь две первые команды, а напрямую в групповой этап попадёт только чемпион.

И вовсе не факт, что весной «Локо» удастся нивелировать отставание от группы лидеров. «Зенит» и ЦСКА уже потеряли шансы на продолжение выступления в еврокубках и им не нужно будет разрываться на три фронта с учётом Кубка России. То же можно сказать и о «Спартаке», по итогам прошлого сезона не попавшем даже в Лигу Европы.

Но и в оставшихся матчах уходящего года в РПЛ красно-зелёные вполне могут растерять немало очков. 5 декабря они примут молодой и амбициозный «Рубин», который в текущем сезоне обыгрывал как ЦСКА (дважды), так и «Зенит». Затем московский коллектив на выезде померится силами с «Краснодаром», постепенно оживающий после существенных проблем с составом. И наконец, 17 декабря «Локо» сыграет с набравшими хороший ход «Химками» под руководством Игоря Черевченко. Вдобавок между двумя первыми матчами железнодорожников ждёт встреча последнего тура группового этапа ЛЧ с «Баварией» в Мюнхене.

Потеря двух основных нападающих

Помешать команде в оставшихся матчах года способны и травмы. Так, в противостоянии с «Зальцбургом» не смогли принять участие Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Фёдор Смолов, а также Гжегож Крыховяк, который сдал положительный тест на коронавирус. А по ходу игры повреждение получил ещё один форвард Зе Луиш. Футболист сломал кость стопы и на поле в 2020-м больше не выйдет.

Это особенно обидно с учётом того, что уроженец Кабо-Верде пришёлся ко двору. Опытный футболист набрал во всех турнирах лишь три балла за результативность (1 гол + 2 результативные передачи), да заработал пенальти во встрече с «Зальцбургом». Однако статистика не может в полной мере отразить пользу от его действий.

Именно через забросы на Зе Луиша строились все атаки «Локомотива» в ЛЧ. В среднем за матч он выигрывал 7,2 верховых единоборства. Это второй показатель в групповом этапе после Артёма Дзюбы (9). Зачастую форвард самостоятельно тащил мяч в чужую штрафную (в среднем 1,4 успешных попытки дриблинга), вынуждая соперников нарушать на себе правила (1,8 заработанных фола).

В отсутствии Зе Луиша и Смолова, пару нападающих должны составить Виталий Лисакович и Эдер. И если белорус только адаптируется в команде и новому для себя уровню, то возможности португальца болельщикам хорошо знакомы. Чемпион Европы неплохо цепляется за мяч, но при этом крайне непродуктивен. В текущем сезоне на его счету только один гол (в ворота «Зальцбурга» в ЛЧ). Всего в 109 матчах за «Локомотив» нападающий забил лишь 14 мячей. Для сравнения Смолов отличился столько же раз в 64-х встречах, а номинальный опорник Крыховяк — в 90.

Да и в целом железнодорожников в текущем сезоне сложно назвать результативной командой. В 21 встрече ЛЧ и РПЛ они забили 21 мяч. В чемпионате страны по этому показателю (16) подопечные Николича занимают лишь 12-е место, уступая даже «Арсеналу» и «Химкам».

Отсутствие Алексея Миранчука

Низкая результативность команды во многом связана с тем, что сербский специалист так и не придумал, как действовать в атаке после ухода Алексея Миранчука. Как и Юрий Сёмин, он сделал ставку на оборону и быстрые контрвыпады. В первых 16 матчах РПЛ железнодорожники пропустили 16 мячей. К аналогичной отметке прошлого сезона национального первенства ворота команды поразили столько же раз. При этом, если не брать в расчёт провальное дерби с «Динамо», в пассиве красно-зелёных останутся лишь 11 голов в 15 встречах.

А вот в ЛЧ игра «Локо» вторым номером выглядела единственно возможным вариантом. И красно-зелёные успешно противостояли как «Атлетико», так и «Баварии». Однако эта же тактика сгубила российскую команду в решающем противостоянии с «Зальцбургом». Николич выпустил в стартовом составе семерых игроков, тяготеющих к обороне, и после поражения услышал справедливые упрёки в свой адрес за трусливый футбол.

Но и в обороне «Локомотив» порой испытывает проблемы, особенно когда на поле отсутствует Ведран Чорлука. Например, грубые результативные ошибки, несмотря на общий прогресс, периодически допускает Мурило. В концовке матча с «Зальцбургом» он буквально подарил мяч Кариму Адейеми, который установил окончательный счёт на табло. Также можно вспомнить помарку бразильца в дерби со «Спартаком», когда молодой защитник позволил Джордану Ларссону убежать от себя и поразить ворота Маринато Гилерме.

Куда реже выручает свою команду и голкипер сборной России. Если в прошлом сезоне РПЛ он отражал 77,8% ударов, то в этом — только 63,2%. Мало того, для Маринато это худший показатель в чемпионате страны в карьере. А порой он откровенно подводит «Локомотив». Например, в игре пятого тура Гилерме выбил мяч прямо на Артёма Тимофеева, а железнодорожники в итоге потерпели поражение — 2:3.

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Что же касается действий в атаке, то за созидание преимущественно отвечает Антон Миранчук. Периодически он появляется на позиции под нападающим, но чаще располается на левом фланге, откуда совершает фирменные смещения в центр под рабочую правую ногу. В нынешнем сезоне Антон является как лучшим бомбардиром команды (6 голов во всех турнирах), так и лучшим ассистентом (5 передач). В ЛЧ же он огорчил и «Баварию», и «Атлетико», и «Зальцбург». Но лишь мюнхенцам Миранчук забил с игры.

Однако полноценной заменой брату Антон пока не стал. Для сравнения, в этом розыгрыше РПЛ он в среднем совершает 2,1 ключевую передачу за матч, отдаёт 29,6 пасов (77,1 % точных) и наносит 1,9 удара по чужим воротам. Алексей в прошлом сезоне опережал родственника по всем показателям (2,6 ключевые передачи, 43 паса (79,3%) и 2,9 удара) и при этом успешнее действовал в отборах и перехватах. А главное Алексей способен был создать момент на пустом месте. Антон таким качеством не обладает, а забивает, как правило, с пенальти.

Не хватает команде в атакующих действиях и Крыховяка образца прошлого сезона. При Сёмине обладающий мощным ударом поляк регулярно оказывался у чужой штрафной и, как следствие, набирал много баллов за результативность. С приходом Николича Гжегож стал действовать глубже. Под руководством прежнего тренера футболист забил 12 мячей и отдал девять результативных передач, под руководством нынешнего — отметился лишь двумя голами.

Провальная трансферная кампания

Крайне неудачной получилась и последняя дозаявочная кампания «Локо». Летом и осенью клуб лишился Алексея Миранчука, Джефферсона Фарфана, Жоау Мариу, Бенедикта Хёведеса, Соломона Кверквелии и Брайана Идову.

На замену им пришли Зе Луиш, Франсуа Камано, Лисакович, Виталий Лысцов и Слободан Райкович. В настоящий момент пользу команде принесли только белорус (четыре балла за результативность во всех турнирах) и кабо-вердиец. Покупка остальных пока выглядит большой ошибкой. Особенно это касается Камано, которого приобрели у французского «Бордо» за €5,5 млн. Гвинеец провёл за новуй клуб лишь 673 минуты во всех турнирах и до сих пор не набрал ни одного балла за результативность.

Лысцов же с Райковичем, как правило, выходят на поле лишь в случае вынужденного отсутствия Мурило или Ведрана Чорлуки. В основной состав на ответную игру с «Зальцбургом» попали оба, но отыграли лишь первый тайм. Серб вдобавок допустил результативную ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Он же стал главным виновником крупного поражения от «Динамо» в РПЛ, заработав две жёлтые карточки за две минуты в первом тайме.