ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Армейцы вышли вперёд на 40-й минуте благодаря голу Николы Влашича. В составе гостей на 47-й и 51-й минутах отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов. На 54-й минуте хозяева восстановили равенство — забил Илья Шкурин.
Подопечные Виктора Гончаренко набрали 33 очка и находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Арсенал» в матче РПЛ.