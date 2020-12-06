ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ

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Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Армейцы вышли вперёд на 40-й минуте благодаря голу Николы Влашича. В составе гостей на 47-й и 51-й минутах отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов. На 54-й минуте хозяева восстановили равенство — забил Илья Шкурин.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 33 очка и находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 19 очками находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Арсенал» в матче РПЛ.

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