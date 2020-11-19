СМИ: Футболист «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде решили поберечь форварда, который восстанавливался после заболевания ангиной и отсутствовал в последних пяти матчах.

При этом Артём Дзюба, скорее всего, примет участие в игре, а также возможен выход на поле Малкома, который последний раз играл 3 октября. Бразилец уже несколько дней работает в общей группе.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 21 ноября в Грозном.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому».