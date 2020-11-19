СМИ: Футболист «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
СМИ: Футболист «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде решили поберечь форварда, который восстанавливался после заболевания ангиной и отсутствовал в последних пяти матчах.

При этом Артём Дзюба, скорее всего, примет участие в игре, а также возможен выход на поле Малкома, который последний раз играл 3 октября. Бразилец уже несколько дней работает в общей группе.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 21 ноября в Грозном. 

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому».

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