СМИ: Футболист «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде решили поберечь форварда, который восстанавливался после заболевания ангиной и отсутствовал в последних пяти матчах.
При этом Артём Дзюба, скорее всего, примет участие в игре, а также возможен выход на поле Малкома, который последний раз играл 3 октября. Бразилец уже несколько дней работает в общей группе.
Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 21 ноября в Грозном.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому».