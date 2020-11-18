Источник: спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому»

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Испанский спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта вошёл в список приоритетных кандидатов на аналогичную должность в итальянской «Роме».
Источник: спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому»
  • © fc-zenit.ru

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, «Рома» ведёт поиск достойного кандидата на вакантную должность после ухода спортивного директора Джанлуки Петракки в июне 2020 года. Среди главных требований к соискателю — международный опыт работы, способность находить молодых и талантливых игроков, а также владение английским языком. В качестве возможных кандидатов источник называет спортивных директоров «Лидс Юнайтед» и «Зенита» — Виктора Орту и Хавьера Рибалту.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Ранее испанец работал скаутом в «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Орлов раскритиковал спортивного директора «Зенита» за отсутствие усиления состава.

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