Орлов раскритиковал спортивного директора «Зенита» за отсутствие усиления состава

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике работу спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалту.

«Проблема — это отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с «Лацио» функции плеймейкера на себя взял Барриос. Но он этого не умеет! Это уже вопрос к руководству «Зенита»: в команде обязательно должен быть тот, кто способен вести игру. Оздоев не может выполнять такую работу. Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за игрок. Клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой чемпионов ничем не помогли. Взгляните на состав «Зенита»: усиления нет, а деньги потрачены. Пускай нам хоть что-то объяснит господин Рибалта. Нужны новые игроки. А их нет», — цитирует Орлова Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить футболиста «Атлетико» Эрреру в зимнее трансферное окно.