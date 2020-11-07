СМИ: «Зенит» может купить футболиста «Атлетико» Эрреру в зимнее трансферное окно
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, будущее 30-летнего полузащитника оказалось под угрозой после перехода Джеффри Кондогбиа в «Атлетико». За ситуацией следит «Порту», где Эррера уже выступал с 2013 по 2019 год. Отмечается, что мексиканец по-прежнему может перейти в «Зенит», который сделал более заманчивое с финансовой точки зрения предложение.
«Атлетико» готов отпустить Эрреру, если покупатель предложит €5—8 млн.
Эррера перешёл в «Атлетико» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 полузащитник сыграл 30 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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