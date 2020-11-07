Суарес: проблему Месси раздувают

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал, поддерживает ли контакт со своим бывшим одноклубником, нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мы с Месси продолжаем часто общаться, говорим о жизни. Стараемся поддерживать друг друга в личных и эмоциональных вопросах. Месси проводит тяжелый старт сезона? Ему 33 года, он знает, как действовать в любой ситуации. Я вижу в нём ту же магию, что и прежде. Слова Сетьена о том, что Месси сложно управлять? Предпочитаю это не комментировать, потому что проблему раздувают. Все, кто общался с Лео, могут рассказать о нём чудесные вещи. О том, какой он футболист и прекрасный человек вне поля. Он очень помогает молодёжи, дает ей советы. Будущее Месси? Лео достаточно взрослый, чтобы сам принимать решения. Я никогда не буду его ни о чем расспрашивать. Буду рад любому его выбору, если он будет счастлив», — цитирует Суареса AS.

Уругваец покинул «Барселону» в прошлое трансферное окно. За каталонский клуб Суарес выступал с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу.