Источник: Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу
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Об этом сообщает Cuatro. Как сообщает источник, Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. Звёздный аргентинец считает, что чемпионский проект клуба разваливается. Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых и примет окончательное решение.
Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Главным претендентом на 33-летнего футболиста считается «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что гол Пике принёс «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в ЛЧ.