Источник: Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не исключает уход из каталонского клуба, несмотря на отставку бывшего президента Хосепа Бартомеу.

Об этом сообщает Cuatro. Как сообщает источник, Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. Звёздный аргентинец считает, что чемпионский проект клуба разваливается. Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых и примет окончательное решение.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Главным претендентом на 33-летнего футболиста считается «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что гол Пике принёс «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в ЛЧ.