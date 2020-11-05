Источник: Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не исключает уход из каталонского клуба, несмотря на отставку бывшего президента Хосепа Бартомеу.
Источник: Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу
  • Reuters

Об этом сообщает Cuatro. Как сообщает источник, Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. Звёздный аргентинец считает, что чемпионский проект клуба разваливается. Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых и примет окончательное решение.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Главным претендентом на 33-летнего футболиста считается «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что гол Пике принёс «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в ЛЧ.

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