Упущенное преимущество: как «Зенит» проиграл «Боруссии» и без побед завершил выступление в Лиге чемпионов

«Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» и не сумел одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 1:2, а на мяч Себастьяна Дриусси гости ответили точными ударами Лукаша Пищека и Акселя Витселя. Также игра запомнилась отменённым голом Сердара Азмуна и дебютом самого молодого футболиста в истории турнира Юссуфы Мукоко.

В преддверии заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» лишился шансов на продолжение европейской кампании. Подопечные Сергея Семака имели в своём активе всего один балл и располагались на последнем, четвёртом месте в квартете F. Но пусть домашняя встреча с дортмундской «Боруссией» и не имела значения с точки зрения турнирных перспектив, петербуржцы наверняка были не прочь громко хлопнуть дверью и всё же добавить единицу в графе «победы».

В плане формирования состава на игру одна из главных интриг заключалась в том, окажется ли в основе Себастьян Дриусси. На днях в СМИ появилось интервью футболиста, в котором тот в достаточно резкой форме раскритиковал главного тренера «Зенита». В частности, он выразил недовольство, что Семак использует его как вингера и не задействует в центре нападения. Но несмотря на подобные заявления, Дриусси оказался в старте и занял место на поле рядом с форвардом Сердаром Азмуном.

Также по теме Битва за престиж: могут ли российские команды жертвовать матчами последнего тура еврокубков ради РПЛ В преддверии матчей последнего тура группового этапа еврокубков российские команды практически не имеют турнирной мотивации. Только...

Безусловно, подобное вряд ли могло произойти, окажись в составе Артём Дзюба. Однако тот неожиданно остался в запасе, что можно было расценивать как намерение Семака приберечь лидера до важных матчей РПЛ с «Динамо» и «Спартаком». Не нашлось места на поле также Деяну Ловрену, Юрию Жиркову и Вячеславу Караваеву, а также бразильскому хавбеку Венделу, трансфер которого обошёлся в €20,3 млн (по информации Transfermarkt). На правом фланге обороны вновь расположился номинальный хавбек Алексей Сутормин, а в центре защиты был задействован дуэт Ярослав Ракицкий — Данила Прохин.

Что касается гостей, то «Боруссия» хоть и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не забронировала за собой первое место в группе. В случае равенства очков обойти её мог «Лацио», в заключительном туре принимавший дома «Брюгге». При этом дортмундцы прибыли в Санкт-Петербург в ослабленном составе. По разным причинам Люсьен Фавр не досчитался сразу девяти футболистов, среди которых оказались звёздные Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Рафаэл Геррейро и Эрлинг Холанд. Зато в запас был включён 16-летний Юссуфа Мукоко, в случае выхода на поле становившийся самым молодым участником матча Лиги чемпионов в истории (16 лет 18 дней).

Наверняка многие опасались, что ответная встреча между «Зенитом» и «Боруссией» будет похожа на первую игру в Дортмунде. Тогда сине-бело-голубые сделали слишком большой акцент на оборону и не только владели мячом всего лишь 30% времени, но ещё и не нанесли ни одного удара в створ ворот противника. И по первым минутам возникли подозрения, что петербургских зрителей вполне может ждать повторение подобного сценария. Пусть хозяева и пытались убегать в контратаки, а Сердар Азмун и Себастьян Дриусси неплохо смотрелись в паре, но преимущество было на стороне гостей.

Но уже с десятой минуты «Зенит» стал выравнивать положение. Хозяева большими силами перешли на половину поля соперника и принялись осаждать штрафную оппонента, что привело к появлению опасных моментов. Сначала на удар вывели Малкома, но он был крайне неточен. А уже спустя минуту шанс представился Дриусси. Новоиспечённый центрфорвард здорово открылся в штрафной и неотразимо пробил в касание после передачи Сутормина.

После пропущенного мяча дортмундцы ожидаемо пошли вперёд и несколько раз были близки к тому, чтобы восстановить равенство в счёте. Гости сделали ставку на атаки левым флангом, где им противостоял не самый надёжный в обороне Сутормин. По краю прорывались и Марко Ройс, и Нико Шульц, но либо прострелы оказывались неточными, либо уверенно действовал Михаил Кержаков. В одном из эпизодов голкипер здорово сыграл на ленточке и выручил партнёров после удара Торгана Азара. «Зенит» же ответил молниеносной контратакой, всего за несколько секунд доставив мяч Азмуну. После передачи Дриусси иранец вышел один на один с Марвином Хитцем и легко переиграл вратаря, но радость была недолгой. Линейный арбитр справедливо зафиксировал положение вне игры.

Но последнее слово в первом тайме всё же осталось за «Боруссией». В течение пяти последних минут коллектив Фавра мог дважды огорчить Кержакова, но в обоих случаях удача была не на его стороне. Сначала 17-летний вундеркинд Джуд Беллингем остался без опеки во вратарской, но пробил выше, а затем он же здорово проявил себя в контрпрессинге и организовал ещё одно наступление гостей. Ройс оказался на левой границе штрафной и пробил в дальний угол, но за петербуржцев сыграла штанга.

В перерыве футболистам «Боруссии» наверняка сообщили, что с учётом результата параллельной встречи они уже не являются лидерами группы. Однако подобная новость не спровоцировала всплеск активности у немцев, а первый опасный момент возник именно у ворот Хитца. В штрафной дортмундцев возникла суматоха, в процессе которой шансы отличиться имели как Кузяев, так и Азмун. Но не самый удачный удар россиянина парировал голкипер, а иранец не смог среагировать на прострел Прохина.

Впоследствии «Зенит» ещё дважды заставлял поволноваться Хитца. Азмун пытался замкнуть поперечный прострел с правого фланга, но немного не успел, а Малком в очередной раз пробил с левой. Но как и несколько предыдущих попыток, эта была заблокирована. Первый удар по воротам Кержакова во втором тайме состоялся лишь на 56-й минуте. Беллингем исполнил тончайшую передачу в центр штрафной, но Азар головой скинул мяч прямо в руки вратарю.

На исходе часа игры оба коллектива провели замены. У «Зенита» на поле появились Дзюба и Вендел, а у «Боруссии» — Джованни Рейна и Мукоко. Поначалу гости не смогли перестроиться и пропустили пару опасных контратак, но потом всё же установили контроль над игрой и уже на 68-й минуте оформили ответный гол после подачи углового. Примечательно, что ключевую роль сыграли оба центральных защитника. Матс Хуммельс пробил после прострела Ройса, а Лукаш Пищек добил мяч в сетку.

Также по теме Неиспользованный шанс: «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» в Лиге чемпионов и досрочно вылетел из еврокубков «Зенит» на выезде крупно уступил «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) и потерял последние шансы на выход в плей-офф...

Понимая, что даже ничья не выводит «Боруссию» на первое место, Фавр пошёл ва-банк. Ушли Хуммельс и Пищек, а вместо них появились Дан-Аксель Загаду и Джейдон Санчо. Гости продолжили наращивать давление на ворота Кержакова, а у хозяев уже не так ладились контратаки. С выходом Дзюбы команда стала заметно медленнее и уже не могла доставить таких серьёзных проблем защищающимся малыми силами оппонентам.

А на 79-й минуте своё мастерство продемонстрировал Аксель Витсель. Бывший хавбек «Зенита» получил мяч на границе штрафной, воспользовался нерешительностью Вильмара Барриоса и Магомеда Оздоева и бильярдным ударом направил мяч в ближний угол. Кержаков пытался спасти свою команду, но не сумел.

Семак отреагировал и бросил в бой Караваева и Данила Кругового, а затем момент возник в результате углового. Дзюба выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на Азмуна, но в последнюю секунду иранца опередил Рейна. А на 85-й минуте отличиться мог сам Артём. Форвард получил передачу на 11-метровой отметке, но слишком медленно разворачивался и позволил Загаду совершить отбор. Правда, сложилось впечатление, что француз цеплял россиянина. Но арбитр Иштван Ковач не отреагировал на апелляции со стороны хозяев.

Вплоть до финального свистка шансы забить были как у Сутормина, совершившего эффектный слалом в штрафную, так и у Караваева. Вышедший на замену защитник с лёта пробил из-за пределов штрафной, но Хитц был начеку. «Зенит» проиграл «Боруссии» на своём поле и не сумел одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов.