Азмун признан лучшим футболистом 17-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги по версии портала WhoScored.

Как отмечается на сайте, за свою игру в матче с «Уралом» Азмун получил оценку 10,0. В этой игре он оформил хет-трик.

В состав символической сборной, помимо Азмуна, также вошли Матвей Сафонов, Александр Мартынович и Магомед-Шапи Сулейманов (все — «Краснодар»), Самуэль Жиго и Джордан Ларссон (оба — «Спартак»), Гильермо Варела и Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Артур Юсупов («Сочи») и Ибрагим Цаллагов (оба — «Сочи»), а также Алексей Сутормин («Зенит»).

Ранее сообщалось, что «Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ.