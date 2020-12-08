Азмун признан лучшим футболистом 17-го тура РПЛ

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги по версии портала WhoScored.
Азмун признан лучшим футболистом 17-го тура РПЛ
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте, за свою игру в матче с «Уралом» Азмун получил оценку 10,0. В этой игре он оформил хет-трик.

В состав символической сборной, помимо Азмуна, также вошли Матвей Сафонов, Александр Мартынович и Магомед-Шапи Сулейманов (все — «Краснодар»), Самуэль Жиго и Джордан Ларссон (оба — «Спартак»), Гильермо Варела и  Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Артур Юсупов («Сочи») и Ибрагим Цаллагов (оба — «Сочи»), а также Алексей Сутормин («Зенит»).

Ранее сообщалось, что «Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ.

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